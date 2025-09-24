https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/rusya-savunma-bakanligi-kupyanskta-115-bina-rus-askerlerin-kontrolunde-1099632668.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk’ta 115 bina Rus askerlerin kontrolünde
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk’ta 115 bina Rus askerlerin kontrolünde
24.09.2025
2025-09-24T14:18+0300
2025-09-24T14:18+0300
2025-09-24T14:17+0300
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin Kupyansk şehrinde 115 binanın kontrolünü eline geçirdi. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kirovsk yerleşim merkezinin neredeyse tamamında kontrol sağlandı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 495 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini besleyen bir trafo, Morot Siç fabrikası, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 136 nokta imha edildi.Rus Karadeniz Filosu’na bağlı güçler, Karadeniz’in kuzeybatısında Ukraynalı çıkartma askerlerini taşıyan iki botu imha etti.Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası ve 202 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin Kupyansk şehrinde 115 binanın kontrolünü eline geçirdi. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kirovsk yerleşim merkezinin neredeyse tamamında kontrol sağlandı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 495 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini besleyen bir trafo, Morot Siç fabrikası, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 136 nokta imha edildi.
Rus Karadeniz Filosu’na bağlı güçler, Karadeniz’in kuzeybatısında Ukraynalı çıkartma askerlerini taşıyan iki botu imha etti.
Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası ve 202 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.