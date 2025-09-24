Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk’ta 115 bina Rus askerlerin kontrolünde
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk’ta 115 bina Rus askerlerin kontrolünde
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, Harkov Bölgesi’nin Kupyansk şehrinde büyük ilerleme kaydettiği, ayrıca Donetsk Halk... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin Kupyansk şehrinde 115 binanın kontrolünü eline geçirdi. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kirovsk yerleşim merkezinin neredeyse tamamında kontrol sağlandı.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 495 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini besleyen bir trafo, Morot Siç fabrikası, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 136 nokta imha edildi.Rus Karadeniz Filosu’na bağlı güçler, Karadeniz’in kuzeybatısında Ukraynalı çıkartma askerlerini taşıyan iki botu imha etti.Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası ve 202 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk'ta 115 bina Rus askerlerin kontrolünde

14:18 24.09.2025
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusunun, Harkov Bölgesi’nin Kupyansk şehrinde büyük ilerleme kaydettiği, ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Kirovsk yerleşim merkezinin neredeyse tamamını kontrol altına alacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri, Harkov Bölgesi’nin Kupyansk şehrinde 115 binanın kontrolünü eline geçirdi. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kirovsk yerleşim merkezinin neredeyse tamamında kontrol sağlandı.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 495 asker, 2 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’da askeri sanayi işletmelerini besleyen bir trafo, Morot Siç fabrikası, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 136 nokta imha edildi.
Rus Karadeniz Filosu’na bağlı güçler, Karadeniz’in kuzeybatısında Ukraynalı çıkartma askerlerini taşıyan iki botu imha etti.
Ukrayna ordusuna ait 7 güdümlü uçak bombası ve 202 İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.
