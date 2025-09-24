https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/peskov-ukraynanin-savasarak-bazi-seyleri-geri-alabilecegi-tezi-hatali-1099630827.html

Peskov: Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri alabileceği tezi hatalı

Muharebe sahasındaki dinamiklerin Rusya'dan yana olduğunun altını çizen Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun bazı şeyleri geri kazanmasının mümkün... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri kazanabileceği tezinin hatalı olduğunu vurguladı. Peskov, "Ukrayna'yı silahlı faaliyetlere devam etmesi için her türlü yolla teşvik etmeye çalışmaları ve Ukrayna'nın savaşarak bir şeyleri geri alabileceği tezi, bizce hatalı. Kiev'in müzakereleri reddettiği her geçen gün, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki pozisyonunun daha da kötüleşeceğini unutmamalılar. Bu bir gerçek. Cephedeki dinamikler bunun açık bir kanıtı" ifadelerini kullandı.📍Peskov'un öne açıklamaları: 🔴Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri alabileceği iddiası hatalı, cephedeki dinamikler apaçık ortada 🔴Putin, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm arayışına açık 🔴Ukrayna'daki durum 2022 ilkbaharından farklı, Kiev'in pozisyonları son derece kötüye gitti🔴Kiev'in müzakereleri reddettiği her geçen gün, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki pozisyonu daha da kötüleşecek🔴Rusya, ABD ile işbirliğine açık olmaya devam ediyor 🔴Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci, istenenden çok daha yavaş ilerliyor 🔴Lavrov, Rubio ile yapacağı görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki durum hakkındaki tutumunu anlatacak 🔴Moldova seçimlerinde Rusya'nın nüfuz kullanma girişimi yok

