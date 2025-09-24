Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/peskov-ukraynanin-savasarak-bazi-seyleri-geri-alabilecegi-tezi-hatali-1099630827.html
Peskov: Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri alabileceği tezi hatalı
Peskov: Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri alabileceği tezi hatalı
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasındaki dinamiklerin Rusya'dan yana olduğunun altını çizen Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun bazı şeyleri geri kazanmasının mümkün... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T13:37+0300
2025-09-24T13:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
dmitriy peskov
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_23efe7035b2bff838a8582d3ea12e9ed.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri kazanabileceği tezinin hatalı olduğunu vurguladı. Peskov, "Ukrayna'yı silahlı faaliyetlere devam etmesi için her türlü yolla teşvik etmeye çalışmaları ve Ukrayna'nın savaşarak bir şeyleri geri alabileceği tezi, bizce hatalı. Kiev'in müzakereleri reddettiği her geçen gün, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki pozisyonunun daha da kötüleşeceğini unutmamalılar. Bu bir gerçek. Cephedeki dinamikler bunun açık bir kanıtı" ifadelerini kullandı.📍Peskov'un öne açıklamaları: 🔴Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri alabileceği iddiası hatalı, cephedeki dinamikler apaçık ortada 🔴Putin, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm arayışına açık 🔴Ukrayna'daki durum 2022 ilkbaharından farklı, Kiev'in pozisyonları son derece kötüye gitti🔴Kiev'in müzakereleri reddettiği her geçen gün, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki pozisyonu daha da kötüleşecek🔴Rusya, ABD ile işbirliğine açık olmaya devam ediyor 🔴Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci, istenenden çok daha yavaş ilerliyor 🔴Lavrov, Rubio ile yapacağı görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki durum hakkındaki tutumunu anlatacak 🔴Moldova seçimlerinde Rusya'nın nüfuz kullanma girişimi yok
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/zaharovadan-trumpa-hatirlatma-elestirdiginiz-ab-ideolojisini-bizzat-abd-olusturdu-1099626236.html
ukrayna
rusya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096883365_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_173a46a7ac5f2cf201eef1aec2550407.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, rusya, dmitriy peskov, abd
ukrayna, rusya, dmitriy peskov, abd

Peskov: Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri alabileceği tezi hatalı

13:37 24.09.2025 (güncellendi: 13:44 24.09.2025)
© AP Photo / Pavel BednyakovKremlin Sarayı
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Abone ol
Muharebe sahasındaki dinamiklerin Rusya'dan yana olduğunun altını çizen Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun bazı şeyleri geri kazanmasının mümkün olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri kazanabileceği tezinin hatalı olduğunu vurguladı.

Peskov, "Ukrayna'yı silahlı faaliyetlere devam etmesi için her türlü yolla teşvik etmeye çalışmaları ve Ukrayna'nın savaşarak bir şeyleri geri alabileceği tezi, bizce hatalı. Kiev'in müzakereleri reddettiği her geçen gün, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki pozisyonunun daha da kötüleşeceğini unutmamalılar. Bu bir gerçek. Cephedeki dinamikler bunun açık bir kanıtı" ifadelerini kullandı.
📍Peskov'un öne açıklamaları:
🔴Ukrayna'nın savaşarak bazı şeyleri geri alabileceği iddiası hatalı, cephedeki dinamikler apaçık ortada
🔴Putin, Ukrayna'da barışçıl bir çözüm arayışına açık
🔴Ukrayna'daki durum 2022 ilkbaharından farklı, Kiev'in pozisyonları son derece kötüye gitti
🔴Kiev'in müzakereleri reddettiği her geçen gün, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki pozisyonu daha da kötüleşecek
🔴Rusya, ABD ile işbirliğine açık olmaya devam ediyor
🔴Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşme süreci, istenenden çok daha yavaş ilerliyor
🔴Lavrov, Rubio ile yapacağı görüşmede Rusya'nın Ukrayna'daki durum hakkındaki tutumunu anlatacak
🔴Moldova seçimlerinde Rusya'nın nüfuz kullanma girişimi yok
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
DÜNYA
Zaharova'dan Trump'a hatırlatma: Eleştirdiğiniz AB ideolojisini bizzat ABD oluşturdu
10:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала