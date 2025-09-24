https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/muvazaali-gayrimenkul-satisiyla-vatandaslik-saglayan-suc-orgutu-cokertildi-bin-240-daireye-ve-65-1099624325.html

Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi: Bin 240 daireye ve 65 arsaya el konuldu

Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi: Bin 240 daireye ve 65 arsaya el konuldu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi için “muvazaalı gayrimenkul satışı” yapan organize suç örgütünün çökertildiğini... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T09:38+0300

2025-09-24T09:38+0300

2025-09-24T09:38+0300

türki̇ye

daire

arsa

sahte

ali yerlikaya

i̇stanbul

büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü

masak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099624410_63:0:1827:992_1920x0_80_0_0_0577c85d23b741fe0938ecb8a9405c00.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda büyük bir suç ağının çökertildiğini duyurdu.Operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 kişinin yakalandığı açıklandı.Yerlikaya, suç örgütünün yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla vatandaşlık kazandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.”Milyonluk mal varlığına el konulduBakan Yerlikaya, operasyon kapsamında örgütün mal varlıklarına el konulduğunu da açıkladı:“Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirkete, 1240 apartman dairesine, 47 otomobile, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu.”Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerine teşekkür etti.Muvazaalı satış nedir?Hukukta muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları anlamına geliyor. Bu tür danışıklı işlemler miras davalarında, şirketler arasında ya da mal kaçırma girişimlerinde görülebiliyor. Muvazaalı muameleler yasal yollarla iptal edilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/bag-kurda-erken-emekliligin-yolu-aciliyor-mu--esnaf-5-yil-erken-emekli-olabilecek-mi-1099623180.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

daire, arsa, sahte, ali yerlikaya, i̇stanbul, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü, masak