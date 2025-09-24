Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/muvazaali-gayrimenkul-satisiyla-vatandaslik-saglayan-suc-orgutu-cokertildi-bin-240-daireye-ve-65-1099624325.html
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi: Bin 240 daireye ve 65 arsaya el konuldu
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi: Bin 240 daireye ve 65 arsaya el konuldu
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi için “muvazaalı gayrimenkul satışı” yapan organize suç örgütünün çökertildiğini... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T09:38+0300
2025-09-24T09:38+0300
türki̇ye
daire
arsa
sahte
ali yerlikaya
i̇stanbul
büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
masak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099624410_63:0:1827:992_1920x0_80_0_0_0577c85d23b741fe0938ecb8a9405c00.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda büyük bir suç ağının çökertildiğini duyurdu.Operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 kişinin yakalandığı açıklandı.Yerlikaya, suç örgütünün yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla vatandaşlık kazandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:“Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.”Milyonluk mal varlığına el konulduBakan Yerlikaya, operasyon kapsamında örgütün mal varlıklarına el konulduğunu da açıkladı:“Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirkete, 1240 apartman dairesine, 47 otomobile, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu.”Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerine teşekkür etti.Muvazaalı satış nedir?Hukukta muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları anlamına geliyor. Bu tür danışıklı işlemler miras davalarında, şirketler arasında ya da mal kaçırma girişimlerinde görülebiliyor. Muvazaalı muameleler yasal yollarla iptal edilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/bag-kurda-erken-emekliligin-yolu-aciliyor-mu--esnaf-5-yil-erken-emekli-olabilecek-mi-1099623180.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099624410_284:0:1607:992_1920x0_80_0_0_bfd770ade4c93b103639aceb631cc5e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
daire, arsa, sahte, ali yerlikaya, i̇stanbul, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü, masak
daire, arsa, sahte, ali yerlikaya, i̇stanbul, büyükçekmece cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü, masak

Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi: Bin 240 daireye ve 65 arsaya el konuldu

09:38 24.09.2025
© AAMuvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi için “muvazaalı gayrimenkul satışı” yapan organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşı M.A.’nın da aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. Örgütün mal varlıklarına el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda büyük bir suç ağının çökertildiğini duyurdu.
Operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 kişinin yakalandığı açıklandı.
Yerlikaya, suç örgütünün yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla vatandaşlık kazandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.”

Milyonluk mal varlığına el konuldu

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında örgütün mal varlıklarına el konulduğunu da açıkladı:
“Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirkete, 1240 apartman dairesine, 47 otomobile, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu.”
Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerine teşekkür etti.

Muvazaalı satış nedir?

Hukukta muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları anlamına geliyor. Bu tür danışıklı işlemler miras davalarında, şirketler arasında ya da mal kaçırma girişimlerinde görülebiliyor. Muvazaalı muameleler yasal yollarla iptal edilebiliyor.
Emekli maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
EKONOMİ
Bağ-Kur'da erken emekliliğin yolu açılıyor mu? Esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek mi?
07:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала