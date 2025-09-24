https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/muvazaali-gayrimenkul-satisiyla-vatandaslik-saglayan-suc-orgutu-cokertildi-bin-240-daireye-ve-65-1099624325.html
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi: Bin 240 daireye ve 65 arsaya el konuldu
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi: Bin 240 daireye ve 65 arsaya el konuldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmesi için “muvazaalı gayrimenkul satışı” yapan organize suç örgütünün çökertildiğini... 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Yerlikaya, suç örgütünün yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla vatandaşlık kazandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı."Milyonluk mal varlığına el konulduBakan Yerlikaya, operasyon kapsamında örgütün mal varlıklarına el konulduğunu da açıkladı:"Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirkete, 1240 apartman dairesine, 47 otomobile, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu."Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerine teşekkür etti.Muvazaalı satış nedir?Hukukta muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları anlamına geliyor. Bu tür danışıklı işlemler miras davalarında, şirketler arasında ya da mal kaçırma girişimlerinde görülebiliyor. Muvazaalı muameleler yasal yollarla iptal edilebiliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonlarda büyük bir suç ağının çökertildiğini duyurdu.
Operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 kişinin yakalandığı açıklandı.
Yerlikaya, suç örgütünün yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla vatandaşlık kazandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin, 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi. Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için derhal işlemler başlatıldı.”
Milyonluk mal varlığına el konuldu
Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında örgütün mal varlıklarına el konulduğunu da açıkladı:
“Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirkete, 1240 apartman dairesine, 47 otomobile, 65 arsaya ve banka hesaplarına el konuldu.”
Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerine teşekkür etti.
Hukukta muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları anlamına geliyor. Bu tür danışıklı işlemler miras davalarında, şirketler arasında ya da mal kaçırma girişimlerinde görülebiliyor. Muvazaalı muameleler yasal yollarla iptal edilebiliyor.