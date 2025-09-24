https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/bag-kurda-erken-emekliligin-yolu-aciliyor-mu--esnaf-5-yil-erken-emekli-olabilecek-mi-1099623180.html

Bağ-Kur'da erken emekliliğin yolu açılıyor mu? Esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek mi?

Bağ-Kur'da erken emekliliğin yolu açılıyor mu? Esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek mi?

Sputnik Türkiye

Bağ-Kur'daki 9 bin gün prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi için çalışma başlatıldı. Düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular 5 yıl daha erken emekliliğe... 24.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-24T07:42+0300

2025-09-24T07:42+0300

2025-09-24T07:45+0300

ekonomi̇

bağ-kur

maliye bakanlığı

ssk

emeklilik

emeklilik yaşı

emeklilik maaşı

erken emeklilik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091390778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_64f0cabe8eef78183514c3c8f35d2c52.jpg

Bağ-Kur’daki 9 bin gün prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi için çalışma başladı. 2026’nın ilk yarısında yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur’lularla, SSK’lıların primleri eşitlenecek. Bağ-Kur’lular, bin 800 gün daha az prim ödeyip, 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak. Peki bunun şartları neler? Düzenleme nasıl olacak?Bakan Işıkhan duyurduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir televizyon programında Bağ-Kur’daki 9 bin gün prim şartının 7 bin 200 güne indirilmesi için Maliye Bakanlığı ile çalışmalara başlandığını ve 2026’nın ilk yarısında tamamlanacağını açıkladı. Bakan Işıkhan, açıklamasında, Bağ-Kur’lu esnafın prim ödemekte zorlandığını, SGK’nın, prim ödeme tahsilatının diğer SSK’lılara göre düşük olduğunu ve 7 bin 200 prim gün konusunda müjdeli haberi vereceklerini söyledi.Mevcut uygulama nasıl? Bağ-Kur'lular için nasıl bir düzenleme yapılacak?Peki, Bağ-Kur’luların prim gününde nasıl bir değişiklik öngörülüyor ve kimler bu imkandan yararlanacak? Hürriyet'ten Noyan Doğan yazısında bu konunun detaylarını şöyle anlattı: "Bağ-Kur’lu (4/B) erkek çalışanlar 25 tam yıl çalışıp, 9 bin gün prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyor. Kadın Bağ-Kur’lular ise 20 yıl çalışıp, 7 bin 200 prim gün ile 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. Yaştan dolayı emeklilik (kısmi emeklilik) için de kadın ve erkek çalışanlar 15 yıl (5 bin 400 prim gün) çalışıp, erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabiliyor. Mayıs 2008 sonrası Bağ-Kur’lu olanlar ise kadın ve erkek fark etmiyor, 9 bin gün prim ödemeleri halinde ilk sigortalı olduğu tarihe göre 60 ila 65 yaş arasında emekli olabiliyor.SSK’lı (4/A) çalışanlarda ise durum farklı. 1999-2008 arası sigortalı olan erkekler 7 bin prim gün ve 60 yaşında; kadınlar ise 7 bin prim gün ve 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2008 sonrası sigortalı olanlar ise kadın ve erkek 7 bin 200 gün prim ödeyerek, 65 yaşında emekli olabiliyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Bağ-Kur’lular, SSK’lılara göre 1800 gün (5 yıl) daha fazla prim ödüyor ve haliyle daha geç emekliliğe hak kazanıyor.Bin 800 gün daha az prim ödeyeceklerİşte, yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur’lularla, SSK’lıların primleri eşitlenecek. Şöyle ki; Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kur’lu kadın 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilecek. Böylece, Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyip, 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak. Tabi bu durum SGK’nın Bağ-Kur’lulardan 5 yıl daha az prim tahsil edeceği anlamına geliyor. O nedenle de düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa yapılması gerekiyor. Çünkü bu durum bir anlamda bütçeye ek bir yük getirecek."Bu düzenleme tüm Bağ-Kur'luları kapsayacak mı?Bu düzenlemenin tüm Bağ-Kur'luları kapsayıp kapsamayacağı da en çok merak edilen konulardan biri. Bu noktada, düzenlemenin Tüm Bağ-Kur'luları kapsamayacağı, yanında 10-15 kişiyi çalıştıran küçük esnafı kapsayacağı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/sgk-uzmani-net-tarih-verdi-kademeli-emeklilik-gelecek-mi--1099468894.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağ-kur, maliye bakanlığı, ssk, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik maaşı, erken emeklilik