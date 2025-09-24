Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/lavrov-szijjarto-ile-bmnin-faaliyetleri-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1099645414.html
Lavrov, Szijjarto ile BM'nin faaliyetleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Lavrov, Szijjarto ile BM'nin faaliyetleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile BM’nin çalışmalarına ilişkin önemli konuları ve Ukrayna çevresindeki durumu ele aldı. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-24T23:48+0300
2025-09-24T23:46+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
peter szijjarto
macaristan
bm genel kurulu
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085917781_0:16:750:438_1920x0_80_0_0_24ca838696b7d8ed52b476e9eda3404a.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Macaristan Dış Ekonomik İlişkiler ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto arasında BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede, BM’nin faaliyetlerine ilişkin kilit konular ve Ukrayna çevresindeki durum başta olmak üzere güncel uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/lavrov-ve-rubio-ukrayna-catismasinin-cozumunu-gorustu-1099642784.html
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085917781_74:0:677:452_1920x0_80_0_0_c91ad3f3061d8ed48ce36a6713006b3c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, macaristan, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), ukrayna
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, macaristan, bm genel kurulu, birleşmiş milletler (bm), ukrayna

Lavrov, Szijjarto ile BM'nin faaliyetleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü

23:48 24.09.2025
Lavrov-Szijjarto BM görüşme
Lavrov-Szijjarto BM görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile BM’nin çalışmalarına ilişkin önemli konuları ve Ukrayna çevresindeki durumu ele aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Macaristan Dış Ekonomik İlişkiler ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto arasında BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede, BM’nin faaliyetlerine ilişkin kilit konular ve Ukrayna çevresindeki durum başta olmak üzere güncel uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2025
DÜNYA
Lavrov ve Rubio, Ukrayna çatışmasının çözümünü görüştü
21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала