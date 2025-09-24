https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/lavrov-szijjarto-ile-bmnin-faaliyetleri-ve-ukraynadaki-durumu-gorustu-1099645414.html
Lavrov, Szijjarto ile BM'nin faaliyetleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Lavrov, Szijjarto ile BM'nin faaliyetleri ve Ukrayna'daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile BM’nin çalışmalarına ilişkin önemli konuları ve Ukrayna çevresindeki durumu ele aldı. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085917781_0:16:750:438_1920x0_80_0_0_24ca838696b7d8ed52b476e9eda3404a.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Macaristan Dış Ekonomik İlişkiler ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto arasında BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede, BM’nin faaliyetlerine ilişkin kilit konular ve Ukrayna çevresindeki durum başta olmak üzere güncel uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Macaristan Dış Ekonomik İlişkiler ve Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto arasında BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede, BM’nin faaliyetlerine ilişkin kilit konular ve Ukrayna çevresindeki durum başta olmak üzere güncel uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.