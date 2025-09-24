https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/lavrov-ve-rubio-ukrayna-catismasinin-cozumunu-gorustu-1099642784.html
Lavrov ve Rubio, Ukrayna çatışmasının çözümünü görüştü
Lavrov ve Rubio, Ukrayna çatışmasının çözümünü görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Ukrayna çatışmasının çözümüne yönelik bir görüşme gerçekleştirdi.
2025-09-24T21:48+0300
2025-09-24T21:48+0300
2025-09-24T21:49+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/18/1099641636_0:137:3152:1910_1920x0_80_0_0_5a9e7232ee6fa18dfe9c50c12975054c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin konuları ele aldı.Görüşmede öne çıkan noktalar şöyle:Görüşme, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.
21:48 24.09.2025 (güncellendi: 21:49 24.09.2025)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio ile Ukrayna çatışmasının çözümüne yönelik bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin konuları ele aldı.
Görüşmede öne çıkan noktalar şöyle:
Bakanlar, barışa ulaşma konusunda karşılıklı ilgi olduğunu teyit etti.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın çatışmanın sona erdirilmesi çağrısını yineledi.
ABD Dışişleri Bakanı, Rusya’dan uzun vadeli barış için adımlar atmasını istedi.
Lavrov, Moskova’nın Trump ve Putin tarafından Alaska’da belirlenen çizgiye bağlı kalma konusundaki kararlılığını vurguladı.
Rus Bakan, Kiev ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından önerilen planların kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Diplomatlar, ikili ilişkilerin bütününe dair görüş alışverişinde bulundu.
Taraflar, diplomatik misyonların çalışmalarının yeniden başlatılmasının önemine dikkat çekti.
Taraflar, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla yapıcı diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Görüşme, BM Genel Kurulu’nun 80. oturumu kapsamında basına kapalı olarak gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.