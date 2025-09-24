Türkiye
İsrail İHA’sı Birleşmiş Milletler karargahına düştü: Can kaybı yok
İsrail İHA’sı Birleşmiş Milletler karargahına düştü: Can kaybı yok
Sputnik Türkiye
Güney Lübnan’da BM Barış Gücü karargâhına İsrail’e ait bir insansız hava aracı düştü. UNIFIL olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), güney Lübnan’daki Naqoura kasabasında bulunan merkezine bir İsrail İHA’sının çarptığını duyurdu. Açıklamaya göre insansız hava aracı hemen güvenlik altına alındı ve patlayıcı madde içermedi.UNIFIL, İsrail’in Lübnan üzerinde uçurduğu İHA’ların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini hatırlattı. Söz konusu karar, İsrail'le Hizbullah arasında 2006’daki çatışmaları sonlandırmış ve taraflara birbirlerinin hava sahasına girmeme yükümlülüğü getirmişti.'Cihaz kendiliğinden düştü'Barış gücü, İHA’nın silahsız olduğunu, yalnızca kamera taşıdığını ve “kendi kendine düştüğünü” belirtti. İsrail ordusunun ise daha sonra aracın kendilerine ait olduğunu doğruladığı aktarıldı.Olay, UNIFIL’in iki hafta önce de sınır bölgesinde çalışırken üzerlerine dört el bombası atıldığını duyurmasından sonra yaşandı. O saldırıda da herhangi bir yaralanma olmamıştı.10 binden fazla barış gücü askeri görevde 1978’de kurulan UNIFIL’de 50 ülkeden 10 binden fazla asker görev yapıyor. Barış gücü, düzenli devriyelerin yanı sıra İsrail ve Lübnan arasında gerginliği azaltmaya yönelik arabuluculuk faaliyetleri yürütüyor.
18:37 24.09.2025
Güney Lübnan’da BM Barış Gücü karargâhına İsrail’e ait bir insansız hava aracı düştü. UNIFIL olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), güney Lübnan’daki Naqoura kasabasında bulunan merkezine bir İsrail İHA’sının çarptığını duyurdu. Açıklamaya göre insansız hava aracı hemen güvenlik altına alındı ve patlayıcı madde içermedi.
UNIFIL, İsrail’in Lübnan üzerinde uçurduğu İHA’ların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini hatırlattı. Söz konusu karar, İsrail'le Hizbullah arasında 2006’daki çatışmaları sonlandırmış ve taraflara birbirlerinin hava sahasına girmeme yükümlülüğü getirmişti.

'Cihaz kendiliğinden düştü'

Barış gücü, İHA’nın silahsız olduğunu, yalnızca kamera taşıdığını ve “kendi kendine düştüğünü” belirtti. İsrail ordusunun ise daha sonra aracın kendilerine ait olduğunu doğruladığı aktarıldı.
Olay, UNIFIL’in iki hafta önce de sınır bölgesinde çalışırken üzerlerine dört el bombası atıldığını duyurmasından sonra yaşandı. O saldırıda da herhangi bir yaralanma olmamıştı.

10 binden fazla barış gücü askeri görevde

1978’de kurulan UNIFIL’de 50 ülkeden 10 binden fazla asker görev yapıyor. Barış gücü, düzenli devriyelerin yanı sıra İsrail ve Lübnan arasında gerginliği azaltmaya yönelik arabuluculuk faaliyetleri yürütüyor.
Lübnan'daki Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
DÜNYA
Lübnan, Hizbullah’ı silahsızlandırma planını onayladı
5 Eylül, 23:13
