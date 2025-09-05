Türkiye
SON DAKİKA | Trump, 'Savunma Bakanlığı' olan Pentagon’un ismini 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirdi
Lübnan, Hizbullah’ı silahsızlandırma planını onayladı
Lübnan’da üç saat süren kabine toplantısında hükümet, Hizbullah’ı silahsızlandırma planını görüştü. Ordu Komutanı Rodolphe Haykal, planın genel çerçevesini kabineye sundu. Haykal, ordunun sınırlı lojistik ve personel kapasitesine rağmen planı uygulamaya başlayacağını belirtirken, ayrıntılarının güvenlik gerekçesiyle gizli tutulacağını açıkladı.Kabine ise ordunun Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik planını onayladı. Plan, grubun yıl sonuna kadar silahsızlandırılmasını hedeflerken, bölge bölge silah bırakmayı içerdiği ifade edildi. Uzmanlar, planın uygulanması halinde Lübnan Ordusu’nun mezhepsel yapısı nedeniyle bölünme riski taşıyabileceğine dikkat çekti. Lübnan sokaklarında ise Hizbullah destekçilerinin plana karşı protesto gösterileri başlattığı açıklandı.
23:13 05.09.2025
© Sputnik / Abedal Kader AlbaiLübnan'daki Hizbullah
Lübnan hükümeti, ordunun Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik hazırladığı planı görüştü. Üç saat süren kabine toplantısında Ordu Komutanı Rodolphe Haykal planın ana hatlarını sundu. Haykal, ordunun sınırlı lojistik ve personel kapasitesine rağmen uygulamaya başlayacağını belirtirken, hükümet planı kabul etti.
Lübnan’da üç saat süren kabine toplantısında hükümet, Hizbullah’ı silahsızlandırma planını görüştü.
Ordu Komutanı Rodolphe Haykal, planın genel çerçevesini kabineye sundu. Haykal, ordunun sınırlı lojistik ve personel kapasitesine rağmen planı uygulamaya başlayacağını belirtirken, ayrıntılarının güvenlik gerekçesiyle gizli tutulacağını açıkladı.
Kabine ise ordunun Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik planını onayladı. Plan, grubun yıl sonuna kadar silahsızlandırılmasını hedeflerken, bölge bölge silah bırakmayı içerdiği ifade edildi.
Uzmanlar, planın uygulanması halinde Lübnan Ordusu’nun mezhepsel yapısı nedeniyle bölünme riski taşıyabileceğine dikkat çekti. Lübnan sokaklarında ise Hizbullah destekçilerinin plana karşı protesto gösterileri başlattığı açıklandı.
