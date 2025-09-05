https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/lubnan-hizbullahi-silahsizlandirma-planini-onayladi-1099149660.html
Lübnan, Hizbullah’ı silahsızlandırma planını onayladı
Lübnan, Hizbullah’ı silahsızlandırma planını onayladı
Sputnik Türkiye
Lübnan hükümeti, ordunun Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik hazırladığı planı görüştü. Üç saat süren kabine toplantısında Ordu Komutanı Rodolphe Haykal... 05.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-05T23:13+0300
2025-09-05T23:13+0300
2025-09-05T23:13+0300
dünya
ortadoğu
abd
lübnan
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
hizbullah tugayları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_24872c9e1a8ce4cbe639ce73bf53e5e4.jpg
Lübnan’da üç saat süren kabine toplantısında hükümet, Hizbullah’ı silahsızlandırma planını görüştü. Ordu Komutanı Rodolphe Haykal, planın genel çerçevesini kabineye sundu. Haykal, ordunun sınırlı lojistik ve personel kapasitesine rağmen planı uygulamaya başlayacağını belirtirken, ayrıntılarının güvenlik gerekçesiyle gizli tutulacağını açıkladı.Kabine ise ordunun Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik planını onayladı. Plan, grubun yıl sonuna kadar silahsızlandırılmasını hedeflerken, bölge bölge silah bırakmayı içerdiği ifade edildi. Uzmanlar, planın uygulanması halinde Lübnan Ordusu’nun mezhepsel yapısı nedeniyle bölünme riski taşıyabileceğine dikkat çekti. Lübnan sokaklarında ise Hizbullah destekçilerinin plana karşı protesto gösterileri başlattığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/hizbullah-israil-lubnan-uzerinden-genisleme-projesini-gerceklestiremeyecek-1098826374.html
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/06/1069299411_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5636f88f0d1cb3b82e2ffd7f927490f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, abd, lübnan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları
ortadoğu, abd, lübnan, hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hizbullah tugayları
Lübnan, Hizbullah’ı silahsızlandırma planını onayladı
Lübnan hükümeti, ordunun Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik hazırladığı planı görüştü. Üç saat süren kabine toplantısında Ordu Komutanı Rodolphe Haykal planın ana hatlarını sundu. Haykal, ordunun sınırlı lojistik ve personel kapasitesine rağmen uygulamaya başlayacağını belirtirken, hükümet planı kabul etti.
Lübnan’da üç saat süren kabine toplantısında hükümet, Hizbullah’ı silahsızlandırma planını görüştü.
Ordu Komutanı Rodolphe Haykal, planın genel çerçevesini kabineye sundu. Haykal, ordunun sınırlı lojistik ve personel kapasitesine rağmen planı uygulamaya başlayacağını belirtirken, ayrıntılarının güvenlik gerekçesiyle gizli tutulacağını açıkladı.
Kabine ise ordunun Hizbullah’ı silahsızlandırmaya yönelik planını onayladı. Plan, grubun yıl sonuna kadar silahsızlandırılmasını hedeflerken, bölge bölge silah bırakmayı içerdiği ifade edildi.
Uzmanlar, planın uygulanması halinde Lübnan Ordusu’nun mezhepsel yapısı nedeniyle bölünme riski taşıyabileceğine dikkat çekti. Lübnan sokaklarında ise Hizbullah destekçilerinin plana karşı protesto gösterileri başlattığı açıklandı.