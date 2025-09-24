Türkiye
Hindistan’dan Fas’a savunma yatırımı: Zırhlı araç üretim tesisini faaliyete geçirdi
Hindistan’dan Fas’a savunma yatırımı: Zırhlı araç üretim tesisini faaliyete geçirdi
Fas'ın Berrechid kentinde açılan yeni fabrika, Hint yapımı zırhlı arazi araçları üretecek. Hem Fas ordusuna hem de ihracat pazarlarına hizmet etmesi beklenen... 24.09.2025
Hindistan Fas'ta zırhlı araç üretim tesisi açtı. Fabrikanın açılışına Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh katıldı. Singh’in açıklamalarında bu işbirliğinin yalnızca Hindistan’ın gücünü değil, aynı zamanda dost ülkelerin savunma kapasitelerini geliştirme kararlılığını da yansıttığı aktarıldı.TATA Advanced Systems Maroc adıyla faaliyet gösterecek olan tesisin yılda 100 adet zırhlı araç üretmesi planlanıyor. İlk teslimatların yaklaşık 18 ay içinde yapılacağı bildirildi. Fabrikanın 90 doğrudan, 250 dolaylı istihdam yaratacağı da aktarıldı.Fas’ın savunma sanayii hedefi Fas’ın, bu yatırımla birlikte yerli savunma sanayisini geliştirme planına yeni bir halka eklediği belirtildi. Ülkenin özellikle silah, mühimmat, insansız hava araçları ve uçak bakımı alanlarında kendi kapasitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı.Hindistan’da 2023’te tanıtılan WhAP 8×8 zırhlı platformu, küresel silah ihracatında öne çıkma hedefinin önemli bir göstergesi olarak aktarılıyor. Fas’taki fabrika, bu hedefi destekleyen stratejik adımlardan biri olarak değerlendirildi.Savunma yatırımlarında yeni dönem Fas’ta son dönemde yalnızca Hindistan değil, farklı ülkelerden firmaların da yatırımlar yaptığı ifade ediliyor. Daha önce Türkiye’den özel savunma şirketi Baykar’ın da ülkede faaliyet göstereceği duyurulmuştu.
13:42 24.09.2025
Fas’ın Berrechid kentinde açılan yeni fabrika, Hint yapımı zırhlı arazi araçları üretecek. Hem Fas ordusuna hem de ihracat pazarlarına hizmet etmesi beklenen tesis, iki ülke arasında büyüyen savunma işbirliğinin simgesi oldu.
Hindistan Fas'ta zırhlı araç üretim tesisi açtı. Fabrikanın açılışına Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh katıldı. Singh’in açıklamalarında bu işbirliğinin yalnızca Hindistan’ın gücünü değil, aynı zamanda dost ülkelerin savunma kapasitelerini geliştirme kararlılığını da yansıttığı aktarıldı.
TATA Advanced Systems Maroc adıyla faaliyet gösterecek olan tesisin yılda 100 adet zırhlı araç üretmesi planlanıyor. İlk teslimatların yaklaşık 18 ay içinde yapılacağı bildirildi. Fabrikanın 90 doğrudan, 250 dolaylı istihdam yaratacağı da aktarıldı.

Fas’ın savunma sanayii hedefi

Fas’ın, bu yatırımla birlikte yerli savunma sanayisini geliştirme planına yeni bir halka eklediği belirtildi. Ülkenin özellikle silah, mühimmat, insansız hava araçları ve uçak bakımı alanlarında kendi kapasitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı.
Hindistan’da 2023’te tanıtılan WhAP 8×8 zırhlı platformu, küresel silah ihracatında öne çıkma hedefinin önemli bir göstergesi olarak aktarılıyor. Fas’taki fabrika, bu hedefi destekleyen stratejik adımlardan biri olarak değerlendirildi.

Savunma yatırımlarında yeni dönem

Fas’ta son dönemde yalnızca Hindistan değil, farklı ülkelerden firmaların da yatırımlar yaptığı ifade ediliyor. Daha önce Türkiye’den özel savunma şirketi Baykar’ın da ülkede faaliyet göstereceği duyurulmuştu.
