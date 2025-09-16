https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/abdnin-isgal-etmekle-tehdit-ettigi-bolgede-tatbikat-gronland-savunma-kapasitesini-test-ediyor-1099416188.html

ABD'nin 'işgal etmekle' tehdit ettiği bölgede tatbikat: Grönland savunma kapasitesini test ediyor

ABD'nin 'işgal etmekle' tehdit ettiği bölgede tatbikat: Grönland savunma kapasitesini test ediyor

Danimarka, Grönland’da NATO müttefikleriyle birlikte dev bir askeri tatbikat başlattı. Tatbikatın zamanlaması dikkat çekiyor: ABD Başkanı Trump’ın adayı 'almak... 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Arctic Light 2025 adı verilen tatbikata Danimarka öncülük ediyor. Fransa, Almanya, İsveç ve Norveç’ten gelen birliklerle birlikte toplamda 550’den fazla asker sahada görev alıyor. Tatbikat kapsamında F-16 jetleri havalandı, özel kuvvetler gemi baskını tatbikatı yaptı. ABD, İngiltere ve Kanada’dan gözlemciler ise tüm aşamaları yakından izledi.Grönland’ın stratejik önemi Grönland, hem Kuzey Atlantik hem de Arktik bölgesinde jeopolitik bir kilit taşı. Ada, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olsa da, Trump’ın "satın alma" açıklamaları sonrası tartışmalar yeniden alevlenmişti. Trump daha önce Grönland için, “Adanın ABD’nin kontrolüne geçmesi gerektiğini” söylemiş, hatta askeri güç seçeneğini masada tutmuştu. Bu ifadeler Avrupa’da büyük endişe yaratmıştı.Danimarka hükümeti, ocak ayında Grönland ve Faroe Adaları için 1.95 milyar avroluk güvenlik yatırımı planını açıklamıştı. Hedef, gözetleme ve egemenlik koruma kapasitesini artırmak. Danimarka Ortak Arktik Komutanlığı'nın başında Tümgeneral Andersen, Danimarka savaş uçaklarının ABD’nin Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne gönderileceğini duyurdu.'Ada satılık değil'Grönland ve Danimarka yönetimi, ABD’ye “Ada satılık değil” diyerek net bir mesaj vermişti. Buna rağmen ABD’nin bölgede istihbarat faaliyetlerini artırdığı iddiaları tartışmaları büyütüyor. Geçen ay, Danimarka Dışişleri Bakanı, Trump’la bağlantılı bazı isimlerin Grönland’da gizli operasyonlar yürüttüğünün ortaya çıkmasının ardından ABD’nin Kopenhag’daki büyükelçiliğiyle görüşme yapmıştı.

