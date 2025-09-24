https://anlatilaninotesi.com.tr/20250924/dinamo-zagreb---fenerbahce-maci-hangi-kanalda-1099639619.html

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe bu akşam Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'le deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda oynanacak maç TSİ... 24.09.2025

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off’a kalmış, ancak Benfica'ya elenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmişti.Avrupa Ligi'nde Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb takımıyla eşleşen sarı lacivertliler Maksimir Stadı'ndan puan almaya çalışacak. Maçın hakemi Fransız Jerome Brisard olurken, müsabaka saat 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.İki takım daha önce iki kez karşılaşmış, 2018-2019 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Hırvat ekibi 4-1’lik skorla galip gelmişti. Kadıköy'deki maç ise 0-0 berabere tamamlanmıştı.

SON HABERLER

