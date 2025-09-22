https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/jose-mourinhodan-fenerbahce-aciklamasi-empati-ve-tutku-azdi-1099577555.html

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Empati ve tutku azdı'

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica'yla 2 yıllık sözleşme imzalayan Jose Mourinho, Portekiz’de sessizliğini bozdu. Rio Ave maçı öncesinde konuşan... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe’den ayrılışının ardından Portekiz basınına konuştu.Mourinho, “Fenerbahçe’deki seçim beni ilgilendirmiyor, hiçbir bağım yok. Ali Koç’un yeniden seçilememesinden memnun muyum derseniz, hayır değilim. Orada geçirdiğim süre kısa, yoğunluk, empati ve tutku azdı. Orada kalan oyuncular için her şeyin yolunda gitmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.Benfica’ya geliş sürecini anlatan Portekizli çalıştırıcı, “Eğer sezon sonuna kadar evimde otursaydım, Benfica’dan kazandığımdan daha fazla kazanacaktım. Peki neden buradayım? Çünkü şampiyonluklar için oynamayı özledim. Roma’da ve Fenerbahçe’de bunu yapamıyordum” diye konuştu.'Hiçbir temas olmadı'Mourinho, Benfica'yla ilk temas sürecini de şöyle açıkladı: 'Hikaye bitti'Tecrübeli teknik adam son olarak, “Konuşmamızın bir anlamı olup olmadığını sordu ve konuşabileceğimizi söyledim. Ve hikâye bitti. Bana inanmak isterseniz harika, teşekkür ederim. İnanmak istemiyorsanız, bunu değiştirmenin bir yolu yok” sözleriyle noktaladı.

