Avrupa Komisyonu Üyesi Kubilius: AB’nin İHA'ları tespit etmek için yeterli imkanı yok
Avrupa Komisyonu Üyesi Kubilius: AB’nin İHA'ları tespit etmek için yeterli imkanı yok
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Euractiv sitesine açıklamasında AB’nin insansız hava araçlarını (İHA) saptama konusunda yeterli imkana sahip olmadığını ifade etti.Habere göre Kubilius, “İnsansız hava araçlarını tespit edebilecek yeterli imkana sahip olmadığımızı anlamamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.Yetkiliye göre AB, bir yıl içinde İHA tespit yeteneklerini önemli ölçüde artırabilecek, ancak karada ve denizde hedeflerin takip ve imhasını gerçekleştirebilecek ‘tam teşekküllü bir ağ’ (‘drone duvarı’) oluşturmak için çok daha fazla zaman gerekecek.Slovak haber ajansı Pravda, Pazartesi günü Batı medyasına atıfta bulunarak 7 Avrupa ülkesinin, Ukrayna ve AB Komisyonu temsilcilerinin önümüzdeki Cuma Avrupa Birliği'nin doğu sınırına kurulacak sözde drone duvarının yapımını hızlandırmayı görüşeceğini bildirmişti. Haberde, Slovakya ve Macaristan temsilcilerinin video konferansa davet edilmediği belirtilmişti.Rusya son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırlarına yakın faaliyetlerinin eşi benzeri görülmemiş boyutta olduğunu ve bloğun çatışmayı hedeflediğini dile getirirken, İttifak genişlemeye devam ediyor ve bu faaliyetlerini ‘Rus saldırganlığını kontrol altına almak’ olarak tanımlıyor. Moskova ise birçok kez NATO’nun Avrupa’daki güçlerinin çoğalması ile ilgili endişelerini dile getirmişti. Rusya’nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ifade eden Kremlin, ancak çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri de göz ardı etmeyeceğini açıklamıştı.
