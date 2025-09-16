https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/ab-avrupa-sinirinda-drone-duvarini-mumkun-olan-en-kisa-surede-olusturmak-istiyor-1099414680.html

AB, Avrupa sınırında ‘drone duvarını’ mümkün olan en kısa sürede oluşturmak istiyor

AB, Avrupa sınırında ‘drone duvarını’ mümkün olan en kısa sürede oluşturmak istiyor

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, AB'nin doğu kanadında 'drone duvarını' mümkün olan en kısa sürede oluşturulacak. 16.09.2025

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, AB’nin doğu kanadında ‘drone duvarının’ mümkün olan en kısa sürede tesis edileceği bilgisini verdi.‘Duvarın’ ne zaman oluşturulacağı sorusuna, “En kısa sürede” yanıtını veren Regnier, ülkelerin ‘duvarın’ yapımı için gerekli finansmanı SAFE adlı Avrupa savunma programı üzerinden sağlayabileceğini sözlerine ekledi.Sözcü, “Bu, potansiyel olarak SAFE'nin ve SAFE ile işbirliği yapan ve drone sektöründe çok fazla deneyime sahip ülke olan Ukrayna'nın desteğiyle, Avrupa üye devletleriyle birlikte yürütülecek bir Avrupa projesi olacak” ifadelerini kullandı.Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Cumartesi günü yaptığı açıklamada ‘drone duvarının’ uygulamada doğuda AB ve NATO savunmasının güçlenmesi, İHA'ları püskürtme kabiliyeti ve onlarla savaşma imkanı anlamına geleceğini açıklamıştı.Daha önce AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile sınırları güçlendirmek için AB’nin doğu kanadında bir ‘drone duvarı’ oluşturulmasını istemişti. Von der Leyen’in bu açıklaması, Polonya’nın hava sahasına giren insansız hava araçlarını önlemek için savaş uçaklarını havalandırmasından sonra gelmişti.Polonya’daki İHA olayıNATO, geçen hafta Polonya sınırını ihlal ettiği ileri sürülen Rus insansız hava araçları (İHA) olayının ardından cuma günü, doğu kanadının savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan Doğu Muhafızı operasyonunu başlatmıştı.Polonya Başbakanı Donald Tusk geçen Çarşamba günü ülkenin hava sahasında ‘tehlike arz eden’ İHA'ların düşürüldüğünü bildirmişti. Tusk'a göre, ülkenin sınırını toplam 19 İHA geçti. Tusk olaydan Moskova'yı sorumlu tutmuş, ancak iddiasını somutlaştıracak bir kanıt sunmamıştı.Polonya tarafı, Rusya'nın istişare çağrılarını da yanıtsız bırakmıştı.

