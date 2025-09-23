https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/toki-32-ilde-281-tasinmazi-satisa-cikariyor-tarih-ve-detaylar-belli-oldu-1099592032.html
TOKİ 32 ilde 281 taşınmazı satışa çıkarıyor: Tarih ve detaylar belli oldu
TOKİ 32 ilde 281 taşınmazı satışa çıkarıyor: Tarih ve detaylar belli oldu
Sputnik Türkiye
TOKİ, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırma ile satışa sunacak. 8 Ekim’de yapılacak ihalede arsa niteliğindeki... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T11:32+0300
2025-09-23T11:32+0300
2025-09-23T11:33+0300
ekonomi̇
toki̇
iş yeri
ihale
arsa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093136748_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_888c423e69acc074e8e135772d765576.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde bulunan 281 taşınmaz için açık artırma düzenleyecek. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana gibi büyükşehirler de yer alıyor.8 Ekim’de ihale yapılacakAçık artırma, 8 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. İhaleler, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.Hangi illerde satış var?Satışa çıkarılan taşınmazlar, farklı illerde çeşitli büyüklüklerde bulunuyor.Toplamda 281 taşınmaz, yatırımcıların teklifine açılacak.Taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.Peşin alımlarda alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.Satışa sunulan arsalar farklı alanlarda değerlendirilebilecek:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/mevduat-faizlerinde-son-tablo-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-1099589675.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093136748_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c78c5e1c7744e9539cd0aab4c2059049.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
toki arsa satışı, toki taşınmaz satışı, toki açık artırma 2025, toki ihale tarihi, toki 32 il arsa, toki 281 taşınmaz, toki peşin indirim, toki yüzde 15 indirim, toki arsa fiyatları, toki ihale başvuru, toki arsa satış şartları, toki arsalar hangi illerde, toki arsa başvuru ekranı, toki arsa satış detayları, toki 8 ekim ihale, toki ankara arsa satışı, toki istanbul arsa satışı, toki izmir arsa satışı, toki muğla arsa satışı
toki arsa satışı, toki taşınmaz satışı, toki açık artırma 2025, toki ihale tarihi, toki 32 il arsa, toki 281 taşınmaz, toki peşin indirim, toki yüzde 15 indirim, toki arsa fiyatları, toki ihale başvuru, toki arsa satış şartları, toki arsalar hangi illerde, toki arsa başvuru ekranı, toki arsa satış detayları, toki 8 ekim ihale, toki ankara arsa satışı, toki istanbul arsa satışı, toki izmir arsa satışı, toki muğla arsa satışı
TOKİ 32 ilde 281 taşınmazı satışa çıkarıyor: Tarih ve detaylar belli oldu
11:32 23.09.2025 (güncellendi: 11:33 23.09.2025)
TOKİ, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırma ile satışa sunacak. 8 Ekim’de yapılacak ihalede arsa niteliğindeki taşınmazlar peşin veya vadeli satılabilecek. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde bulunan 281 taşınmaz için açık artırma düzenleyecek. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana gibi büyükşehirler de yer alıyor.
8 Ekim’de ihale yapılacak
Açık artırma, 8 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. İhaleler, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.
Satışa çıkarılan taşınmazlar, farklı illerde çeşitli büyüklüklerde bulunuyor.
Eskişehir’de 24
taşınmaz ihaleye sunulacak.
Toplamda 281 taşınmaz, yatırımcıların teklifine açılacak.
Taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.
Yüzde 25 peşinat + 48 ay vade
,
Yüzde 40 peşinat + 36 ay vade
seçenekleri sunulacak.
Bazı taşınmazlarda ise sadece peşin satış
yapılacak.
Peşin alımlarda alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.
Satışa sunulan arsalar farklı alanlarda değerlendirilebilecek: