TOKİ 32 ilde 281 taşınmazı satışa çıkarıyor: Tarih ve detaylar belli oldu

TOKİ 32 ilde 281 taşınmazı satışa çıkarıyor: Tarih ve detaylar belli oldu

TOKİ, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 32 ildeki 281 taşınmazı açık artırma ile satışa sunacak. 8 Ekim’de yapılacak ihalede arsa niteliğindeki... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 ilde bulunan 281 taşınmaz için açık artırma düzenleyecek. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana gibi büyükşehirler de yer alıyor.8 Ekim’de ihale yapılacakAçık artırma, 8 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. İhaleler, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında yapılacak.Hangi illerde satış var?Satışa çıkarılan taşınmazlar, farklı illerde çeşitli büyüklüklerde bulunuyor.Toplamda 281 taşınmaz, yatırımcıların teklifine açılacak.Taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.Peşin alımlarda alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.Satışa sunulan arsalar farklı alanlarda değerlendirilebilecek:

