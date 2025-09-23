https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/tele1-sorusturmasinda-uc-isim-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1099610295.html
TELE1 soruşturmasında üç isim adli kontrolle serbest bırakıldı
'Türkiye’nin Yönü' isimli programında yapılan KJ hatası nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Programlar Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu ifadeye çağrıldı.Adliyeye götürülen üç isim, ifadelerini üç ayrı savcıya verdi. Yaklaşık bir saat süren işlemler sonrası Yanardağ, Demir ve Özuğurlu, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, şüphelilerin yurt dışına çıkışını yasaklayarak düzenli imza verme şartı getirdi ve serbest bırakılmalarına hükmetti.
TELE1 ekranında yayınlanan 'Türkiye’nin Yönü' programında yaşanan KJ hatası sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kanal yöneticileri ve programcıları adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.
'Türkiye’nin Yönü' isimli programında yapılan KJ hatası nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Programlar Müdürü İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu ifadeye çağrıldı.
Adliyeye götürülen üç isim, ifadelerini üç ayrı savcıya verdi. Yaklaşık bir saat süren işlemler sonrası Yanardağ, Demir ve Özuğurlu, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerin yurt dışına çıkışını yasaklayarak düzenli imza verme şartı getirdi ve serbest bırakılmalarına hükmetti.