Süper Lig ekibi duyurdu: Maç biletleri ücretsiz oldu

Süper Lig ekibi duyurdu: Maç biletleri ücretsiz oldu

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Eyüpspor - Göztepe karşılaşması ücretsiz oldu. 27 Eylül Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

Eyüpspor – Göztepe maçının biletlerinin taraftarlara ücretsiz olduğu açıklandı.Eyüpspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, tüm biletlerin kulüp yönetimi tarafından alındığı ve taraftarlara Passolig e-bilet sistemi üzerinden ücretsiz sunulduğu belirtildi. Üstelik yalnızca ev sahibi tribün değil, misafir tribün biletlerinin de Göztepe taraftarları için ücretsiz olarak temin edilebileceği belirtildi.Biletler bugün saat 14.00 itibarıyla satışa açıldı. Maç, 27 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak.

