Mısır: Adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Ortadoğu'da istikrar olamaz

"Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hayalini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Ortadoğu'da istikrar olamaz.



İsrail için güvenlik, askeri güç ve 'oldubitti' girişimleriyle sağlanamaz. Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek, gerilimi daha fazla tırmandırmaktan ve istikrarsızlıktan başka işe yaramaz.



Bugün kritik bir noktadayız. Ya halklarımız için umut kapılarını açan adil ve kalıcı bir barış tesis ederiz ya da bölgeyi çatışma, şiddet ve kaosa rehin ederiz. Mısır'ın mesajı nettir: İki devletli çözümün alternatifi ve İsrail ile güvenlik ve barış içinde yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin devleti olmadan barışın geleceği yoktur."