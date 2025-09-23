Türkiye
Mısır: Adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Ortadoğu'da istikrar olamaz
Mısır: Adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Ortadoğu'da istikrar olamaz
Mısır Başbakanı Medbuli, Ortadoğu'da istikrarın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletiyle sağlanabileceğini vurgularken, Cumhurbaşkanı Sisi de iki devletli çözümün kalıcı barış için tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vekaleten konuştu.Konuşmasında Medbuli, şunları söyledi:'Konferans, değerlendirilmesi gereken tarihi bir fırsat'Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, konferansa ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamasında, konferansın değerlendirilmesi gereken tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iki devletli çözümün 'bölgedeki tüm halklar arasında kalıcı barış, güvenlik ve iş birliğini sağlamanın tek yolu' olduğunu kaydetti.
Mısır: Adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Ortadoğu'da istikrar olamaz

04:34 23.09.2025 (güncellendi: 04:39 23.09.2025)
Abone ol
Mısır Başbakanı Medbuli, Ortadoğu'da istikrarın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletiyle sağlanabileceğini vurgularken, Cumhurbaşkanı Sisi de iki devletli çözümün kalıcı barış için tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vekaleten konuştu.
Konuşmasında Medbuli, şunları söyledi:
"Filistin halkının 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma hayalini gerçekleştirecek adil ve kapsamlı bir çözüm olmadan Ortadoğu'da istikrar olamaz.

İsrail için güvenlik, askeri güç ve 'oldubitti' girişimleriyle sağlanamaz. Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek, gerilimi daha fazla tırmandırmaktan ve istikrarsızlıktan başka işe yaramaz.

Bugün kritik bir noktadayız. Ya halklarımız için umut kapılarını açan adil ve kalıcı bir barış tesis ederiz ya da bölgeyi çatışma, şiddet ve kaosa rehin ederiz. Mısır'ın mesajı nettir: İki devletli çözümün alternatifi ve İsrail ile güvenlik ve barış içinde yan yana yaşayan bağımsız bir Filistin devleti olmadan barışın geleceği yoktur."

'Konferans, değerlendirilmesi gereken tarihi bir fırsat'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, konferansa ilişkin Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamasında, konferansın değerlendirilmesi gereken tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Bağımsız Filistin devletinin tanınması ve bilfiil hayata geçirilmesi bir hayal değil, aksine, Filistin halkının uzun süredir mücadele ettiği ve dünyanın tüm barışsever halkları tarafından desteklenen bir haktır.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iki devletli çözümün 'bölgedeki tüm halklar arasında kalıcı barış, güvenlik ve iş birliğini sağlamanın tek yolu' olduğunu kaydetti.
