https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogan-bu-soykirimin-faili-netanyahudur-1099586740.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu soykırımın faili Netanyahu’dur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu soykırımın faili Netanyahu’dur
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze hakkında yaptığı açıklamada "Bu soykırımın faili Netanyahu’dur" diyerek, Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T03:21+0300
2025-09-23T03:21+0300
2025-09-23T03:21+0300
dünya
abd
gazze
hamas
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
new york
fox news
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099584721_0:342:2884:1964_1920x0_80_0_0_49428332fb9517f72fcb35b57e4cb109.jpg
80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Fox News kanalına bir mülakat verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye ilişkin, "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması" sorusuna, durumun sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, şunları söyledi:Bir soru üzerine 'Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini' ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogan-ne-sinirlarimiz-icinde-ne-de-bolgemizde-terore-tahammulumuz-yoktur-1099586043.html
gazze
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099584721_77:0:2806:2047_1920x0_80_0_0_7631d51cbaf9288191e050f9621b023c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, gazze, hamas, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, new york, fox news
abd, gazze, hamas, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, new york, fox news
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu soykırımın faili Netanyahu’dur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze hakkında yaptığı açıklamada "Bu soykırımın faili Netanyahu’dur" diyerek, Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini ifade etti.
80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Fox News kanalına bir mülakat verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye ilişkin, "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur. Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması" sorusuna, durumun sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Öbür tarafta Netanyahu'nun yaptıklarını nasıl bir kenara koyabiliriz? Şunu söyleyebilir miyiz: Hamas, silah bakımından İsrail'den daha güçlüdür diyebilir miyiz? Mümkün değil. İsrail bu silahları 7'den 70'e, kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden acımasızca kullanıyor."
"Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna krizini ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır."
Bir soru üzerine 'Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini' ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Aksine, bir direniş grubu olarak görüyorum. Hamas'ın elinde ne silah ne de ciddi bir kapasite var ve şimdi kendini savunmak için elindekileri kullanıyor."