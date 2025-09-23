https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogan-bu-soykirimin-faili-netanyahudur-1099586740.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu soykırımın faili Netanyahu’dur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu soykırımın faili Netanyahu’dur

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze hakkında yaptığı açıklamada "Bu soykırımın faili Netanyahu’dur" diyerek, Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T03:21+0300

2025-09-23T03:21+0300

2025-09-23T03:21+0300

dünya

abd

gazze

hamas

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

new york

fox news

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099584721_0:342:2884:1964_1920x0_80_0_0_49428332fb9517f72fcb35b57e4cb109.jpg

80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli Fox News kanalına bir mülakat verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye ilişkin, "Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye'ye getirdiklerini anlattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması" sorusuna, durumun sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, şunları söyledi:Bir soru üzerine 'Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini' ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/cumhurbaskani-erdogan-ne-sinirlarimiz-icinde-ne-de-bolgemizde-terore-tahammulumuz-yoktur-1099586043.html

gazze

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, gazze, hamas, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, new york, fox news