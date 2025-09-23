https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/isvecte-bir-camide-cikan-yanginda-kundaklama-suphesi-1099601347.html

İsveç’te bir camide çıkan yangında 'kundaklama' şüphesi

İsveç’te bir camide çıkan yangında 'kundaklama' şüphesi

Sputnik Türkiye

İsveç'in Kalmar kentinde dün akşam saatlerinde bir camide yangın başladı. İsveç basınında yer alan haberlere göre büyük hasara yol açan yangınla ilgili... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T15:24+0300

2025-09-23T15:24+0300

2025-09-23T15:32+0300

dünya

i̇sveç

cami

kundaklama

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099601027_0:332:1520:1187_1920x0_80_0_0_6fa239dc5f5f29627d8a6970796b4baf.jpg

Hultsfred ilçesinde yer alan cami, gece yarısından sonra yanmaya başladı. Cami, kullanılamaz duruma gelirken, olayda yaralanan olmadı.Stockholm merkezli Sweden Herald’da yer alan habere göre kurtarma ekibinden Michael Hesselgard, yangını neyin başlattığını bilmediklerini ancak binanın ciddi şekilde yandığını söyledi.İki katlı ahşap camiDagensvastervik gazetesine açıklamada bulunan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein ise, yangının saat 02.00'de çıktığını, iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini belirtti.Bowein, yangın ihbarını aldıktan sonra birçok itfaiye ve kurtarma aracıyla kısa sürede camiye ulaştıklarını belirterek "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.Caminin bulunduğu alan polis kordonuna alınırken, Polis Sözcüsü Patric Fors tarafından yapılan açıklamada yangınla ilgili ‘kundaklama şüphesiyle’ soruşturma başlatıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/avustralyada-telekom-skandali-acil-cagrilar-13-saat-kesilince-en-az-4-kisi-hayatini-kaybetti-1099598616.html

i̇sveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇sveç, cami, kundaklama, soruşturma