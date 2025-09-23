Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/isvecte-bir-camide-cikan-yanginda-kundaklama-suphesi-1099601347.html
İsveç’te bir camide çıkan yangında 'kundaklama' şüphesi
İsveç’te bir camide çıkan yangında 'kundaklama' şüphesi
Sputnik Türkiye
İsveç'in Kalmar kentinde dün akşam saatlerinde bir camide yangın başladı. İsveç basınında yer alan haberlere göre büyük hasara yol açan yangınla ilgili... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T15:24+0300
2025-09-23T15:32+0300
dünya
i̇sveç
cami
kundaklama
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099601027_0:332:1520:1187_1920x0_80_0_0_6fa239dc5f5f29627d8a6970796b4baf.jpg
Hultsfred ilçesinde yer alan cami, gece yarısından sonra yanmaya başladı. Cami, kullanılamaz duruma gelirken, olayda yaralanan olmadı.Stockholm merkezli Sweden Herald’da yer alan habere göre kurtarma ekibinden Michael Hesselgard, yangını neyin başlattığını bilmediklerini ancak binanın ciddi şekilde yandığını söyledi.İki katlı ahşap camiDagensvastervik gazetesine açıklamada bulunan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein ise, yangının saat 02.00'de çıktığını, iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini belirtti.Bowein, yangın ihbarını aldıktan sonra birçok itfaiye ve kurtarma aracıyla kısa sürede camiye ulaştıklarını belirterek "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.Caminin bulunduğu alan polis kordonuna alınırken, Polis Sözcüsü Patric Fors tarafından yapılan açıklamada yangınla ilgili ‘kundaklama şüphesiyle’ soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/avustralyada-telekom-skandali-acil-cagrilar-13-saat-kesilince-en-az-4-kisi-hayatini-kaybetti-1099598616.html
i̇sveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099601027_0:190:1520:1330_1920x0_80_0_0_31fc0b7afe6faa1f18e360d44237daab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇sveç, cami, kundaklama, soruşturma
i̇sveç, cami, kundaklama, soruşturma

İsveç’te bir camide çıkan yangında 'kundaklama' şüphesi

15:24 23.09.2025 (güncellendi: 15:32 23.09.2025)
© Atila Altuntaşİsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangı
İsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© Atila Altuntaş
Abone ol
İsveç'in Kalmar kentinde dün akşam saatlerinde bir camide yangın başladı. İsveç basınında yer alan haberlere göre büyük hasara yol açan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Hultsfred ilçesinde yer alan cami, gece yarısından sonra yanmaya başladı. Cami, kullanılamaz duruma gelirken, olayda yaralanan olmadı.
Stockholm merkezli Sweden Herald’da yer alan habere göre kurtarma ekibinden Michael Hesselgard, yangını neyin başlattığını bilmediklerini ancak binanın ciddi şekilde yandığını söyledi.

İki katlı ahşap cami

Dagensvastervik gazetesine açıklamada bulunan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein ise, yangının saat 02.00'de çıktığını, iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini belirtti.
Bowein, yangın ihbarını aldıktan sonra birçok itfaiye ve kurtarma aracıyla kısa sürede camiye ulaştıklarını belirterek "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.
Caminin bulunduğu alan polis kordonuna alınırken, Polis Sözcüsü Patric Fors tarafından yapılan açıklamada yangınla ilgili ‘kundaklama şüphesiyle’ soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
DÜNYA
Avustralya’da telekom skandalı: Acil çağrılar 13 saat kesilince en az 4 kişi hayatını kaybetti
14:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала