İsveç’te bir camide çıkan yangında 'kundaklama' şüphesi
15:24 23.09.2025 (güncellendi: 15:32 23.09.2025)
İsveç'in Kalmar kentinde dün akşam saatlerinde bir camide yangın başladı. İsveç basınında yer alan haberlere göre büyük hasara yol açan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Hultsfred ilçesinde yer alan cami, gece yarısından sonra yanmaya başladı. Cami, kullanılamaz duruma gelirken, olayda yaralanan olmadı.
Stockholm merkezli Sweden Herald’da yer alan habere göre kurtarma ekibinden Michael Hesselgard, yangını neyin başlattığını bilmediklerini ancak binanın ciddi şekilde yandığını söyledi.
Dagensvastervik gazetesine açıklamada bulunan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein ise, yangının saat 02.00'de çıktığını, iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini belirtti.
Bowein, yangın ihbarını aldıktan sonra birçok itfaiye ve kurtarma aracıyla kısa sürede camiye ulaştıklarını belirterek "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.
Caminin bulunduğu alan polis kordonuna alınırken, Polis Sözcüsü Patric Fors tarafından yapılan açıklamada yangınla ilgili ‘kundaklama şüphesiyle’ soruşturma başlatıldığı bildirildi.