Avustralya’da telekom skandalı: Acil çağrılar 13 saat kesilince en az 4 kişi hayatını kaybetti
Avustralya’da acil aramaları sağlayan operatörün yaşadığı 13 saatlik şebeke arızası, acil çağrı hatlarını devre dışı bıraktı. Olayın en az 4 ölümle bağlantılı... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Ülkenin en büyük iki telekom sağlayıcısından biri olan Optus’ta geçen hafta yaşanan kesinti, Avustralya nüfusunun yarısından fazlasını etkiledi. Bu süreçte 600’den fazla acil çağrı, gerekli yerlere ulaşamadı. Yetkililer, Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde çağrıların bağlanamadığını; ayrıca Yeni Güney Galler’in güneybatısında da benzer sorunların görüldüğünü bildirdi.Şirket gecikmeli bilgilendirdi Optus yönetimi arıza hakkında kamuoyunu 40 saat sonra bilgilendirdi. Düzenleyici kurum ACMA ise, firmanın hem halkı hem de kendilerini zamanında bilgilendirmediğini açıkladı. Şirketin CEO’su Stephen Rue, kesintinin bir ağ yükseltme sırasında oluşan teknik arızadan kaynaklandığını söyledi. Rue, “Yaşanan kayıplardan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Tekrarının olmaması için gerekli adımlar atılacak” dedi.En az üç ölümle bağlantılı Rue, hizmet yeniden sağlandıktan sonra yapılan kontrollerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını belirtti. Polis, bu ölümlerden birinde doğrudan kesintiyle bağlantı olmadığını açıklasa da olay kamuoyunda büyük tepki topladı. Batı Avustralya yetkilileri ayrıca beşinci bir ölümün de acil çağrı hattına ulaşılamamasıyla bağlantılı olabileceğini aktardı.İletişim Bakanı Anika Wells, Optus’u ağır şekilde eleştirerek, “Şirketin Avustralya halkına böylesine büyük bir ihanetini kabul edemeyiz. Bunun ciddi sonuçları olacak” dedi. Başbakan da, firmanın yöneticisinin istifayı düşünmesi gerektiğini ifade etti.
