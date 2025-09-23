https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/istanbul-dahil-24-ilde-saganak-uyarisi-meteoroloji-tarih-verdi-1099590259.html

İstanbul dahil 24 ilde sağanak uyarısı: Meteoroloji tarih verdi

İstanbul dahil 24 ilde sağanak uyarısı: Meteoroloji tarih verdi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü İstanbul dahil 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM ise megakentte çarşambaya kadar... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T10:17+0300

2025-09-23T10:17+0300

2025-09-23T10:17+0300

türki̇ye

meteoroloji

akom

gök gürültülü sağanak

i̇stanbul

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df750f24d712da19372dfc1cbb74d29e.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise genellikle az bulutlu ve açık olacak.Ancak perşembe günü itibarıyla İstanbul dahil 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Sıcaklıklar düşüyorHava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ve batı bölgelerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.24 i̇lde sağanak bekleniyorMeteoroloji’nin açıkladığı verilere göre, perşembe ve cuma günü sağanak yağış beklenen iller şunlar:Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır.Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.AKOM’dan İstanbul için uyarıAKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da hafta ortasına kadar güneşli hava etkili olacak, sıcaklıklar 26 derece civarında seyredecek. Ancak perşembe günü itibarıyla kentte serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek.Bugün hava nasıl olacak? (23 Eylül)Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/kadikoyde-2-metrobus-carpisti-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1099588930.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul hava durumu, meteoroloji uyarısı, 24 ilde sağanak, istanbul sağanak yağış, serin hava geliyor, meteoroloji tarih verdi, akom açıklaması, perşembe yağış uyarısı, istanbul sıcaklık düşüyor, hava durumu tahmini, meteoroloji son dakika, istanbul yağmur ne zaman, sağanak yağış uyarısı, sel ve su baskını riski, türkiye hava durumu, gök gürültülü sağanak, istanbul perşembe yağış, meteoroloji hava raporu