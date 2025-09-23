https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/istanbul-dahil-24-ilde-saganak-uyarisi-meteoroloji-tarih-verdi-1099590259.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise genellikle az bulutlu ve açık olacak.Ancak perşembe günü itibarıyla İstanbul dahil 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Sıcaklıklar düşüyorHava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ve batı bölgelerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.24 i̇lde sağanak bekleniyorMeteoroloji'nin açıkladığı verilere göre, perşembe ve cuma günü sağanak yağış beklenen iller şunlar:Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır.Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.AKOM'dan İstanbul için uyarıAKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da hafta ortasına kadar güneşli hava etkili olacak, sıcaklıklar 26 derece civarında seyredecek. Ancak perşembe günü itibarıyla kentte serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek.Bugün hava nasıl olacak? (23 Eylül)Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
İstanbul dahil 24 ilde sağanak uyarısı: Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü İstanbul dahil 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM ise megakentte çarşambaya kadar güneşli havanın hakim olacağını, perşembe itibarıyla ise serin ve yağışlı havanın giriş yapacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, diğer bölgeler ise genellikle az bulutlu ve açık olacak.
Ancak perşembe günü itibarıyla İstanbul dahil 24 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ve batı bölgelerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
24 i̇lde sağanak bekleniyor
Meteoroloji’nin açıkladığı verilere göre, perşembe ve cuma günü sağanak yağış beklenen iller şunlar:
Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır.
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
AKOM’dan İstanbul için uyarı
AKOM’un açıklamasına göre İstanbul’da hafta ortasına kadar güneşli hava etkili olacak, sıcaklıklar 26 derece civarında seyredecek. Ancak perşembe günü itibarıyla kentte serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek.
Bugün hava nasıl olacak? (23 Eylül)
Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ankara: 28 derece, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 27 derece, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 25 derece, parçalı bulutlu
Trabzon: 23 derece, parçalı bulutlu
Erzurum: 21 derece, parçalı bulutlu
Diyarbakır: 30 derece, açık