Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/kadikoyde-2-metrobus-carpisti-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1099588930.html
Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı: Çok sayıda ekip sevk edildi
Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı: Çok sayıda ekip sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüs Acıbadem metrobüs durağında bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T09:11+0300
2025-09-23T09:17+0300
türki̇ye
kadıköy
acıbadem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/03/1063027196_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_52c2ebf87c4f3f089fad5c382a41007d.jpg
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde metrobüs hattında kaza meydana geldi. Acıbadem durağında bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/besiktas-uskudar-yolcu-motoruyla-kuru-yuk-gemisi-carpisti-1099518069.html
türki̇ye
kadıköy
acıbadem
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/03/1063027196_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_13c5c4a193bca74f915feeaa6e70c793.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kadıköy, acıbadem
kadıköy, acıbadem

Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı: Çok sayıda ekip sevk edildi

09:11 23.09.2025 (güncellendi: 09:17 23.09.2025)
© AAİETT otobüs, metrobüs
İETT otobüs, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Kadıköy'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüs Acıbadem metrobüs durağında bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde metrobüs hattında kaza meydana geldi.
Acıbadem durağında bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Üsküdar gemi kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
TÜRKİYE
Beşiktaş-Üsküdar yolcu motoruyla kuru yük gemisi çarpıştı: 12 yaralı
19 Eylül, 21:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала