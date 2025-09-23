https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/kadikoyde-2-metrobus-carpisti-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1099588930.html

Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı: Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı: Çok sayıda ekip sevk edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüs Acıbadem metrobüs durağında bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T09:11+0300

2025-09-23T09:11+0300

2025-09-23T09:17+0300

türki̇ye

kadıköy

acıbadem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/03/1063027196_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_52c2ebf87c4f3f089fad5c382a41007d.jpg

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde metrobüs hattında kaza meydana geldi. Acıbadem durağında bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/besiktas-uskudar-yolcu-motoruyla-kuru-yuk-gemisi-carpisti-1099518069.html

türki̇ye

kadıköy

acıbadem

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadıköy, acıbadem