İstanbul Kadıköy'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüs Acıbadem metrobüs durağında bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde metrobüs hattında kaza meydana geldi. Acıbadem durağında bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kadıköy'de 2 metrobüs çarpıştı: Çok sayıda ekip sevk edildi
09:11 23.09.2025 (güncellendi: 09:17 23.09.2025)
İstanbul Kadıköy'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüs Acıbadem metrobüs durağında bekleyen bir metrobüse arkadan çarptı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde metrobüs hattında kaza meydana geldi.
Acıbadem durağında bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.