Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/hatayda-kizini-sosyal-medyada-oynatarak-para-kazanan-baba-tutuklandi-1099613807.html
Hatay’da kızını sosyal medyada oynatarak para kazanan baba tutuklandı
Hatay’da kızını sosyal medyada oynatarak para kazanan baba tutuklandı
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Erzin ilçesinde, sosyal medya üzerinden para kazanmak amacıyla kızını dans ettirdiği iddia edilen Ö.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-23T18:56+0300
2025-09-23T18:56+0300
türki̇ye
hatay
erzin
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
tiktok
taciz
cinsel taciz
çocuklara cinsel taciz
çocuklara taciz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099613412_0:0:580:326_1920x0_80_0_0_4dc012698c5651c2791db745a792bd23.jpg
Sosyal medyada kızını dans ettirerek gelir elde ettiği iddiasıyla baba Ö.Ç., hakkında soruşturma başlatıldı.Hatay'ın Erzin ilçesinde ikamet ettiği belirlenen baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı gözaltına alındı. Hakimlik, baba hakkında tutuklama kararı verdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltı sürecinin ardından çocuğun sağlık kontrolünden geçirildiği ve devlet korumasına alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, uzman ekipler tarafından çocuğa psikososyal destek verilmeye başlandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/kiz-ogrenci-yurdundaki-sorusturmada-yeni-gelisme-6-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1099566252.html
türki̇ye
hatay
erzin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/17/1099613412_0:21:580:456_1920x0_80_0_0_7ffe45898f7b8274a4e09e53e8e9e3bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hatay, erzin, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, tiktok, taciz, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz
hatay, erzin, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, tiktok, taciz, cinsel taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz

Hatay’da kızını sosyal medyada oynatarak para kazanan baba tutuklandı

18:56 23.09.2025
© Fotoğraf : TiktokKızını sosyal medya oynatan baba
Kızını sosyal medya oynatan baba - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
© Fotoğraf : Tiktok
Abone ol
Hatay’ın Erzin ilçesinde, sosyal medya üzerinden para kazanmak amacıyla kızını dans ettirdiği iddia edilen Ö.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sosyal medyada kızını dans ettirerek gelir elde ettiği iddiasıyla baba Ö.Ç., hakkında soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde ikamet ettiği belirlenen baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı gözaltına alındı. Hakimlik, baba hakkında tutuklama kararı verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltı sürecinin ardından çocuğun sağlık kontrolünden geçirildiği ve devlet korumasına alındığı belirtildi.
Bakanlık ayrıca, uzman ekipler tarafından çocuğa psikososyal destek verilmeye başlandığını duyurdu.
Gözaltı- Polis- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
TÜRKİYE
Kız öğrenci yurdundaki soruşturmada yeni gelişme: 4 kişi için tutuklama talep edildi
Dün, 12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала