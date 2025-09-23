https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/hatayda-kizini-sosyal-medyada-oynatarak-para-kazanan-baba-tutuklandi-1099613807.html

Hatay’da kızını sosyal medyada oynatarak para kazanan baba tutuklandı

Hatay'da kızını sosyal medyada oynatarak para kazanan baba tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, sosyal medya üzerinden para kazanmak amacıyla kızını dans ettirdiği iddia edilen Ö.Ç. gözaltına alındı.

Sosyal medyada kızını dans ettirerek gelir elde ettiği iddiasıyla baba Ö.Ç., hakkında soruşturma başlatıldı.Hatay'ın Erzin ilçesinde ikamet ettiği belirlenen baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı gözaltına alındı. Hakimlik, baba hakkında tutuklama kararı verdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltı sürecinin ardından çocuğun sağlık kontrolünden geçirildiği ve devlet korumasına alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, uzman ekipler tarafından çocuğa psikososyal destek verilmeye başlandığını duyurdu.

