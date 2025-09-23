https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/hatayda-kizini-sosyal-medyada-oynatarak-para-kazanan-baba-tutuklandi-1099613807.html
Hatay’da kızını sosyal medyada oynatarak para kazanan baba tutuklandı
Hatay’da kızını sosyal medyada oynatarak para kazanan baba tutuklandı
23.09.2025
Sosyal medyada kızını dans ettirerek gelir elde ettiği iddiasıyla baba Ö.Ç., hakkında soruşturma başlatıldı.Hatay'ın Erzin ilçesinde ikamet ettiği belirlenen baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı gözaltına alındı. Hakimlik, baba hakkında tutuklama kararı verdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltı sürecinin ardından çocuğun sağlık kontrolünden geçirildiği ve devlet korumasına alındığı belirtildi. Bakanlık ayrıca, uzman ekipler tarafından çocuğa psikososyal destek verilmeye başlandığını duyurdu.
Sosyal medyada kızını dans ettirerek gelir elde ettiği iddiasıyla baba Ö.Ç., hakkında soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde ikamet ettiği belirlenen baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı gözaltına alındı. Hakimlik, baba hakkında tutuklama kararı verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gözaltı sürecinin ardından çocuğun sağlık kontrolünden geçirildiği ve devlet korumasına alındığı belirtildi.
Bakanlık ayrıca, uzman ekipler tarafından çocuğa psikososyal destek verilmeye başlandığını duyurdu.