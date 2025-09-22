Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/kiz-ogrenci-yurdundaki-sorusturmada-yeni-gelisme-6-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1099566252.html
Kız öğrenci yurdundaki soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kız öğrenci yurdundaki soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşananlarla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T12:35+0300
2025-09-22T12:35+0300
türki̇ye
i̇stanbul
kyk
hırsızlık
öğrenci yurdu
adliye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060374690_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60fcd7ba9d81d7b3a04a21ed5d121b1a.jpg
İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda bazı kız öğrencilerin eşyalarını karıştırılması, çalınması ve taciz mesajlarının yazılmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Yurda döndüklerinde büyük şok yaşadılarBüyük tepki çeken olayda, yurtta kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü.Altı kişi gözaltına alındı Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250920/istanbul-emniyet-mudurlugu-duyurdu-kiz-ogrenci-yurdunda-ogrencilerin-esyalarina-zarar-verenler-1099532507.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/19/1060374690_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_1bdcac4bb8a0328176033193354cb8f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, kyk, hırsızlık, öğrenci yurdu, adliye
i̇stanbul, kyk, hırsızlık, öğrenci yurdu, adliye

Kız öğrenci yurdundaki soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi adliyeye sevk edildi

12:35 22.09.2025
© AAGözaltı- Polis- Operasyon
Gözaltı- Polis- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yaşananlarla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda bazı kız öğrencilerin eşyalarını karıştırılması, çalınması ve taciz mesajlarının yazılmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Yurda döndüklerinde büyük şok yaşadılar

Büyük tepki çeken olayda, yurtta kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü.

Altı kişi gözaltına alındı

Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
Gözaltı- Polis- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2025
TÜRKİYE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar verenler yakalandı
20 Eylül, 18:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала