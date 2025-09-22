Kız öğrenci yurdundaki soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi adliyeye sevk edildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/kiz-ogrenci-yurdundaki-sorusturmada-yeni-gelisme-6-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1099566252.html
İstanbul Cevizlibağ'daki Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda bazı kız öğrencilerin eşyalarını karıştırılması, çalınması ve taciz mesajlarının yazılmasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Yurda döndüklerinde büyük şok yaşadılarBüyük tepki çeken olayda, yurtta kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde yurttaki bakım sırasında konaklayan işçilerin öğrencilerin dolap kilitlerini kırdığı, kişisel eşyalarını karıştırdığı ve geride taciz içerikli yazılar bıraktığını gördü.Altı kişi gözaltına alındı Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.
