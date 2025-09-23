https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/filistin-devlet-baskani-abbas-6-ulkenin-filistini-tanimasi-adil-baris-icin-kritik-bir-adim-1099592392.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas: 6 ülkenin Filistin'i tanıması, adil barış için kritik bir adım

Filistin Devlet Başkanı Abbas: 6 ülkenin Filistin'i tanıması, adil barış için kritik bir adım

Sputnik Türkiye

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının "adil ve kalıcı barışa giden yolda önemli ve gerekli bir adım" olduğunu... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-23T11:31+0300

2025-09-23T11:31+0300

2025-09-23T11:32+0300

i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

i̇srail-filistin

fransa

belçika

lüksemburg

malta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079461945_0:101:2972:1773_1920x0_80_0_0_bdb551351b88528a5e60ef34d24a74cc.jpg

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, altı ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının, “adil ve kalıcı barışa giden yolda önemli ve gerekli bir adım” olduğunu söyledi.Abbas, 'Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra’nın bağımsız Filistin Devleti’ni resmen tanımasından memnuniyet duyduğunu' belirtti.Abbas, 'bu kararların uluslararası meşruiyet çerçevesinde adil ve kalıcı barışa giden sürecin önünü açtığını' ifade etti. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlüğüne kavuşma ve bağımsızlığını gerçekleştirme hakkının bu şekilde tanınmasının, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Abbas, 'Filistin Devleti’nin İsrail’in yanında güvenli, barışçıl ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamasını hedeflediklerini' kaydetti. Abbas, şu ifadeleri kullandı:Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra, dün Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Pazar günü ise Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz, Filistin devletini resmi olarak tanımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/filistin-devlet-baskani-abbas-hamasin-yonetimde-hicbir-rolu-olmayacak-israili-derhal-muzakere-1099583717.html

fransa

belçika

lüksemburg

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail-filistin, fransa, belçika, lüksemburg, malta