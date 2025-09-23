Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 6 ülkenin Filistin'i tanıması, adil barış için kritik bir adım
2025-09-23T11:31+0300
2025-09-23T11:32+0300
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, altı ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının, “adil ve kalıcı barışa giden yolda önemli ve gerekli bir adım” olduğunu söyledi.Abbas, 'Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra’nın bağımsız Filistin Devleti’ni resmen tanımasından memnuniyet duyduğunu' belirtti.Abbas, 'bu kararların uluslararası meşruiyet çerçevesinde adil ve kalıcı barışa giden sürecin önünü açtığını' ifade etti. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlüğüne kavuşma ve bağımsızlığını gerçekleştirme hakkının bu şekilde tanınmasının, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Abbas, 'Filistin Devleti’nin İsrail’in yanında güvenli, barışçıl ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamasını hedeflediklerini' kaydetti. Abbas, şu ifadeleri kullandı:Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra, dün Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Pazar günü ise Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz, Filistin devletini resmi olarak tanımıştı.
11:31 23.09.2025 (güncellendi: 11:32 23.09.2025)
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının "adil ve kalıcı barışa giden yolda önemli ve gerekli bir adım" olduğunu belirtti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, altı ülkenin Filistin Devleti’ni tanımasının, “adil ve kalıcı barışa giden yolda önemli ve gerekli bir adım” olduğunu söyledi.
Abbas, 'Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra’nın bağımsız Filistin Devleti’ni resmen tanımasından memnuniyet duyduğunu' belirtti.
Abbas, 'bu kararların uluslararası meşruiyet çerçevesinde adil ve kalıcı barışa giden sürecin önünü açtığını' ifade etti. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlüğüne kavuşma ve bağımsızlığını gerçekleştirme hakkının bu şekilde tanınmasının, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Abbas, 'Filistin Devleti’nin İsrail’in yanında güvenli, barışçıl ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşamasını hedeflediklerini' kaydetti. Abbas, şu ifadeleri kullandı:

Bugün önceliğimiz, ateşkesin sağlanması, yardımların Gazze Şeridi’ne ulaştırılması, tüm rehinelerin serbest bırakılması, İsrail’in bölgeden tamamen çekilmesi, Filistin Devleti’nin tüm sorumluluklarını üstlenmesi, iyileşme ve yeniden imar sürecine gidilmesi ve Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerinin ve yerleşimci (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) terörünün durdurulmasıdır.

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra, dün Filistin Devleti’ni resmi olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Pazar günü ise Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz, Filistin devletini resmi olarak tanımıştı.
