Filistin Devlet Başkanı Abbas: Hamas'ın yönetimde hiçbir rolü olmayacak, İsrail'i derhal müzakere masasına çağırıyorum

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Hamas'ın yönetimde hiçbir rolü olmayacak, İsrail'i derhal müzakere masasına çağırıyorum

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde iktidarda olmayacağını ve silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, İsrail'i müzakere... 22.09.2025

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu yıl NewYork'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı esnasında Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ına telekonferansla katılarak açıklamalarda bulundu.Abbas açıklamasında, Filistin hareketi Hamas'ın Gazze Şeridi'nde iktidarda olmayacağını ve silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:'İsrail'i müzakere masasına çağırıyorum'Ayrıca konuşmasında Abbas, İsrail'i müzakere masasına çağırdığını ifade ederek, şunları söyledi:Filistin lideri ayrıca, bu konferansta kabul edilen barış planının belirli bir takvim dahilinde uygulanması için ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşmiş Milletler ve tüm ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

