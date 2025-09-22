Türkiye
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Hamas'ın yönetimde hiçbir rolü olmayacak, İsrail'i derhal müzakere masasına çağırıyorum
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu yıl NewYork'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı esnasında Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ına telekonferansla katılarak açıklamalarda bulundu.Abbas açıklamasında, Filistin hareketi Hamas'ın Gazze Şeridi'nde iktidarda olmayacağını ve silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:'İsrail'i müzakere masasına çağırıyorum'Ayrıca konuşmasında Abbas, İsrail'i müzakere masasına çağırdığını ifade ederek, şunları söyledi:Filistin lideri ayrıca, bu konferansta kabul edilen barış planının belirli bir takvim dahilinde uygulanması için ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşmiş Milletler ve tüm ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.
23:49 22.09.2025 (güncellendi: 23:55 22.09.2025)
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu yıl NewYork'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı esnasında Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ına telekonferansla katılarak açıklamalarda bulundu.
Abbas açıklamasında, Filistin hareketi Hamas'ın Gazze Şeridi'nde iktidarda olmayacağını ve silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

Hamas'ın yönetimde hiçbir rolü olmayacak. Hamas ve diğer gruplar silahlarını Filistin Yönetimi'ne teslim etmeli. Bizim istediğimiz, silahsız, tek bir devlet, tek bir hukuk devleti ve tek bir meşru güvenlik gücü.

'İsrail'i müzakere masasına çağırıyorum'

Ayrıca konuşmasında Abbas, İsrail'i müzakere masasına çağırdığını ifade ederek, şunları söyledi:
İsrail'i, bu kan dökülmesine son vermek ve adil ve kapsamlı bir barış sağlamak için derhal müzakere masasına oturmaya çağırıyorum
Filistin lideri ayrıca, bu konferansta kabul edilen barış planının belirli bir takvim dahilinde uygulanması için ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşmiş Milletler ve tüm ortaklarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.
