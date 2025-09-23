Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/dunyanin-ilk-ultrasonik-bicagi-uretildi-bicak-saniyede-40-bin-kez-titresiyor-1099619260.html
Dünyanın ilk ultrasonik bıçağı üretildi: Bıçak saniyede 40 bin kez titreşiyor
Dünyanın ilk ultrasonik bıçağı üretildi: Bıçak saniyede 40 bin kez titreşiyor
ABD merkezli bir şirket, dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağını üretti. İlk bakışta sıradan bir bıçaktan farksız görünen alet, bir düğmeye basıldığında saniyede... 23.09.2025, Sputnik Türkiye
Bilim insanları, aşçılar için tasarlanan dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağını tanıttı.Ultrasonik enerjiyle çalışan bıçak, sürtünmeyi azaltarak doğramada yüzde 50 daha az güç gerektiriyor. Domates, üzüm, peynir, ekmek gibi ürünleri zorlanmadan kesebilen bıçağın paslanmaz çelikten üretilmiş 20 santimetrelik Japon AUS–10 san mai çeliği kullanılarak yapıldığı belirtildi.Yaklaşık altı yıllık bir çalışmanın ürünü olan bıçağın mucidi Scott Heimendinger, endüstride kullanılan ultrasonik teknolojiyi mutfak bıçağına uyarlamayı başardığını söyledi. Bıçak, çıkarılabilir pil sistemi sayesinde 20 dakika kesintisiz kullanılabiliyor.Bıçağın satış fiyatı ise 399 dolar (yaklaşık 16 bin TL) olarak açıklandı. Tanıtımının ardından sosyal medyada büyük ilgi gören bıçak, hem pratik kullanım hem de özellikle el rahatsızlığı yaşayan kişiler için kolaylık sağlamasıyla dikkat çekiyor.
22:23 23.09.2025
ABD merkezli bir şirket, dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağını üretti. İlk bakışta sıradan bir bıçaktan farksız görünen alet, bir düğmeye basıldığında saniyede 40 bin kez titreşerek kesme işlemini kolaylaştırıyor.
Bilim insanları, aşçılar için tasarlanan dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağını tanıttı.
Ultrasonik enerjiyle çalışan bıçak, sürtünmeyi azaltarak doğramada yüzde 50 daha az güç gerektiriyor. Domates, üzüm, peynir, ekmek gibi ürünleri zorlanmadan kesebilen bıçağın paslanmaz çelikten üretilmiş 20 santimetrelik Japon AUS–10 san mai çeliği kullanılarak yapıldığı belirtildi.
Yaklaşık altı yıllık bir çalışmanın ürünü olan bıçağın mucidi Scott Heimendinger, endüstride kullanılan ultrasonik teknolojiyi mutfak bıçağına uyarlamayı başardığını söyledi. Bıçak, çıkarılabilir pil sistemi sayesinde 20 dakika kesintisiz kullanılabiliyor.
Bıçağın satış fiyatı ise 399 dolar (yaklaşık 16 bin TL) olarak açıklandı. Tanıtımının ardından sosyal medyada büyük ilgi gören bıçak, hem pratik kullanım hem de özellikle el rahatsızlığı yaşayan kişiler için kolaylık sağlamasıyla dikkat çekiyor.
