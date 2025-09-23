https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/dunyanin-ilk-ultrasonik-bicagi-uretildi-bicak-saniyede-40-bin-kez-titresiyor-1099619260.html
Dünyanın ilk ultrasonik bıçağı üretildi: Bıçak saniyede 40 bin kez titreşiyor
Bilim insanları, aşçılar için tasarlanan dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağını tanıttı.Ultrasonik enerjiyle çalışan bıçak, sürtünmeyi azaltarak doğramada yüzde 50 daha az güç gerektiriyor. Domates, üzüm, peynir, ekmek gibi ürünleri zorlanmadan kesebilen bıçağın paslanmaz çelikten üretilmiş 20 santimetrelik Japon AUS–10 san mai çeliği kullanılarak yapıldığı belirtildi.Yaklaşık altı yıllık bir çalışmanın ürünü olan bıçağın mucidi Scott Heimendinger, endüstride kullanılan ultrasonik teknolojiyi mutfak bıçağına uyarlamayı başardığını söyledi. Bıçak, çıkarılabilir pil sistemi sayesinde 20 dakika kesintisiz kullanılabiliyor.Bıçağın satış fiyatı ise 399 dolar (yaklaşık 16 bin TL) olarak açıklandı. Tanıtımının ardından sosyal medyada büyük ilgi gören bıçak, hem pratik kullanım hem de özellikle el rahatsızlığı yaşayan kişiler için kolaylık sağlamasıyla dikkat çekiyor.
22:23 23.09.2025 (güncellendi: 22:26 23.09.2025)
Bilim insanları, aşçılar için tasarlanan dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağını tanıttı.
Ultrasonik enerjiyle çalışan bıçak, sürtünmeyi azaltarak doğramada yüzde 50 daha az güç gerektiriyor. Domates, üzüm, peynir, ekmek gibi ürünleri zorlanmadan kesebilen bıçağın paslanmaz çelikten üretilmiş 20 santimetrelik Japon AUS–10 san mai çeliği kullanılarak yapıldığı belirtildi.
Yaklaşık altı yıllık bir çalışmanın ürünü olan bıçağın mucidi Scott Heimendinger, endüstride kullanılan ultrasonik teknolojiyi mutfak bıçağına uyarlamayı başardığını söyledi. Bıçak, çıkarılabilir pil sistemi sayesinde 20 dakika kesintisiz kullanılabiliyor.
Bıçağın satış fiyatı ise 399 dolar (yaklaşık 16 bin TL) olarak açıklandı. Tanıtımının ardından sosyal medyada büyük ilgi gören bıçak, hem pratik kullanım hem de özellikle el rahatsızlığı yaşayan kişiler için kolaylık sağlamasıyla dikkat çekiyor.