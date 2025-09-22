Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/bilim-insanlari-acikladi-buz-elektrik-uretebiliyor-1099569348.html
Bilim insanları açıkladı: Buzun elektrik üretebildiği ortaya çıktı
Bilim insanları açıkladı: Buzun elektrik üretebildiği ortaya çıktı
Yeni bir araştırma, sıradan buzun elektrik üretme özelliğine sahip olduğunu ortaya koydu. Buz, eğildiğinde veya düzensiz deforme olduğunda elektrik... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T14:41+0300
2025-09-22T14:41+0300
ICN2 öncülüğünde yapılan ve Nature Physics dergisinde yayımlanan uluslararası çalışmaya göre, buz flexoelektrik bir malzeme olduğu ortaya çıktı. Yani, düzensiz şekilde büküldüğünde elektrik üretebiliyor. Bu özellik, hem doğa olaylarının anlaşılmasına katkı sağlıyor hem de gelecekteki teknolojik cihazlar için yeni bir yol açıyor.Düşük sıcaklıklarda ferroelektrik davranışAraştırmaya göre, -113°C’nin altındaki sıcaklıklarda buzun yüzeyinde ferroelektrik bir tabaka oluşuyor. Bu tabaka, dış bir elektrik alanı uygulandığında tıpkı bir mıknatısın kutuplarının çevrilebilmesi gibi tersine döndürülebiliyor. Araştırmacılar, buzun bu özelliğinin onu sensörler ve kapasitörlerde kullanılan gelişmiş elektroseramik malzemelerle aynı seviyeye taşıdığını belirtiyor.Yıldırımın sırrına yeni açıklamaBilim insanları, buzun bu özelliğinin fırtınalarda yıldırımın nasıl oluştuğunu da açıklayabileceğini söylüyor. Bugüne kadar buz parçacıklarının çarpışmasıyla bulutlarda elektrik potansiyelinin nasıl biriktiği net olarak anlaşılamamıştı. Çalışma, buz parçacıkları düzensiz şekilde deforme olduğunda elektrik yüklenebildiğini, bu nedenle de yıldırım oluşumunda flexoelektrikliğin önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.Gelecekteki teknolojilere ilhamAraştırmacılar şimdi bu keşfi pratik teknolojilere uyarlamanın yollarını araştırıyor. Soğuk ortamlarda doğrudan üretilebilecek yeni elektronik cihazlar, buzun bu özelliğinden yararlanabilir. Henüz erken aşamada olsa da, bu buluşun gelecekte enerji üretimi ve sensör teknolojilerinde devrim yaratabileceği ifade ediliyor.
Yeni bir araştırma, sıradan buzun elektrik üretme özelliğine sahip olduğunu ortaya koydu. Buz, eğildiğinde veya düzensiz deforme olduğunda elektrik üretebiliyor. Bu keşif, yıldırımların oluşumuna ışık tutarken yeni teknolojilere kapı aralayabilir.
ICN2 öncülüğünde yapılan ve Nature Physics dergisinde yayımlanan uluslararası çalışmaya göre, buz flexoelektrik bir malzeme olduğu ortaya çıktı. Yani, düzensiz şekilde büküldüğünde elektrik üretebiliyor. Bu özellik, hem doğa olaylarının anlaşılmasına katkı sağlıyor hem de gelecekteki teknolojik cihazlar için yeni bir yol açıyor.

Düşük sıcaklıklarda ferroelektrik davranış

Araştırmaya göre, -113°C’nin altındaki sıcaklıklarda buzun yüzeyinde ferroelektrik bir tabaka oluşuyor. Bu tabaka, dış bir elektrik alanı uygulandığında tıpkı bir mıknatısın kutuplarının çevrilebilmesi gibi tersine döndürülebiliyor. Araştırmacılar, buzun bu özelliğinin onu sensörler ve kapasitörlerde kullanılan gelişmiş elektroseramik malzemelerle aynı seviyeye taşıdığını belirtiyor.

Yıldırımın sırrına yeni açıklama

Bilim insanları, buzun bu özelliğinin fırtınalarda yıldırımın nasıl oluştuğunu da açıklayabileceğini söylüyor. Bugüne kadar buz parçacıklarının çarpışmasıyla bulutlarda elektrik potansiyelinin nasıl biriktiği net olarak anlaşılamamıştı. Çalışma, buz parçacıkları düzensiz şekilde deforme olduğunda elektrik yüklenebildiğini, bu nedenle de yıldırım oluşumunda flexoelektrikliğin önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Gelecekteki teknolojilere ilham

Araştırmacılar şimdi bu keşfi pratik teknolojilere uyarlamanın yollarını araştırıyor. Soğuk ortamlarda doğrudan üretilebilecek yeni elektronik cihazlar, buzun bu özelliğinden yararlanabilir. Henüz erken aşamada olsa da, bu buluşun gelecekte enerji üretimi ve sensör teknolojilerinde devrim yaratabileceği ifade ediliyor.
