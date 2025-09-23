Türkiye
Bin kilometrelik tehlikeli yolculuk: Afgan çocuk uçağın iniş takımlarına saklanarak Hindistan'a uçtu
Hindistanlı yetkililer, Afganistan’ın Kunduz kentinden gelen 13 yaşındaki bir çocuğun, Kabil’den Delhi’ye yapılan uçuşta uçağın iniş takımı bölümüne saklandığını aktardı. Uçak indiğinde çocuğun, pist yakınlarında şaşkın halde dolaşırken bulunduğu bildirildi.Uçuşun ayrıntıları KAM Hava Yolları’na ait uçak, yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi bir buçuk saatte kat etti. Çocuğun saklandığı yer ise, otomobil bagajından bile daha dar olan iniş takımı bölmesiydi. Yetkililer ayrıca, bulunduğu yerde küçük kırmızı bir ses cihazı da tespit etti.Uzmanlar, bu yöntemin kaçak yolcular arasında sıkça denendiğini, ancak çoğu zaman ölümle sonuçlandığını hatırlatıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi verilerine göre, iniş takımlarına gizlenmeye çalışanların yüzde 77’sinden fazlası hayatını kaybediyor. Uçağın yükselmesiyle oksijen seviyesinin düşmesi, donma tehlikesi ve ezilme riski bu yolculuğu neredeyse imkansız hale getiriyor.Hindistan’a varır varmaz geri gönderildi Çocuk Delhi’ye ulaştıktan kısa süre sonra yetkililer tarafından gözaltına alındı ve aynı gün Afganistan’a geri gönderildi.
Bin kilometrelik tehlikeli yolculuk: Afgan çocuk uçağın iniş takımlarına saklanarak Hindistan'a uçtu

18:19 23.09.2025
Hindistanlı yetkililer, Afganistan’ın Kunduz kentinden gelen 13 yaşındaki bir çocuğun, Kabil’den Delhi’ye yapılan uçuşta uçağın iniş takımı bölümüne saklandığını aktardı. Uçak indiğinde çocuğun, pist yakınlarında şaşkın halde dolaşırken bulunduğu bildirildi.

Uçuşun ayrıntıları

KAM Hava Yolları’na ait uçak, yaklaşık bin kilometrelik mesafeyi bir buçuk saatte kat etti. Çocuğun saklandığı yer ise, otomobil bagajından bile daha dar olan iniş takımı bölmesiydi. Yetkililer ayrıca, bulunduğu yerde küçük kırmızı bir ses cihazı da tespit etti.
Uzmanlar, bu yöntemin kaçak yolcular arasında sıkça denendiğini, ancak çoğu zaman ölümle sonuçlandığını hatırlatıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi verilerine göre, iniş takımlarına gizlenmeye çalışanların yüzde 77’sinden fazlası hayatını kaybediyor. Uçağın yükselmesiyle oksijen seviyesinin düşmesi, donma tehlikesi ve ezilme riski bu yolculuğu neredeyse imkansız hale getiriyor.

Hindistan’a varır varmaz geri gönderildi

Çocuk Delhi’ye ulaştıktan kısa süre sonra yetkililer tarafından gözaltına alındı ve aynı gün Afganistan’a geri gönderildi.
