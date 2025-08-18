https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/kacak-gocmen-faciasi-4-duzensiz-gocmen-hayatini-kaybetti-1098661831.html
Kaçak göçmen faciası: 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan düşen 4 göçmen hayatını kaybetti. Kayıp göçmenler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmen grubunu taşıyan lastik bottan denize düşen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2'si ekiplerce kurtarıldı. Kayıp olduğu belirtilen düzensiz göçmenler için ise arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenliğin arama çalışmaları sürüyorSahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 2 kişinin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
