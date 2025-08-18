Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alındı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Kaçak göçmen faciası: 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Kaçak göçmen faciası: 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan düşen 4 göçmen hayatını kaybetti. Kayıp göçmenler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 18.08.2025, Sputnik Türkiye
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmen grubunu taşıyan lastik bottan denize düşen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2'si ekiplerce kurtarıldı. Kayıp olduğu belirtilen düzensiz göçmenler için ise arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenliğin arama çalışmaları sürüyorSahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 2 kişinin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Kaçak göçmen faciası: 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

© AA / Sahil Güvenlik KomutanlığıBodrum açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2025
© AA / Sahil Güvenlik Komutanlığı
İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan düşen 4 göçmen hayatını kaybetti. Kayıp göçmenler için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmen grubunu taşıyan lastik bottan denize düşen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2'si ekiplerce kurtarıldı. Kayıp olduğu belirtilen düzensiz göçmenler için ise arama çalışmaları sürüyor.

Sahil güvenliğin arama çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.
Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 2 kişinin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
