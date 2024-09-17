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Türk Telekom CEO'su Önal: Türkiye'de internet tarifeleri ‘sudan ucuz' demek yanlış olmaz
Türk Telekom CEO'su Önal: Türkiye'de internet tarifeleri ‘sudan ucuz' demek yanlış olmaz
Sputnik Türkiye
Türk Telekom CEO'su Önal yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünerek bir alegori yapılması halinde... 17.09.2024, Sputnik Türkiye
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ümit önal
internet
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Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, CNBC-e'ye verdiği röportajda şirketin performansına dair değerlendirmelerde bulunarak kaliteli alt yapı vurgusu yaptı.Önal son günlerde kullanıcıların artan fiyat şikayetlerine de yanıt verdiği röportajda yüksek enflasyona atıf yaptı.Türkiye'deki internet tarifelerinin sudan ucuz olduğunu vurgulayan Önal, şu cümleleri kaydetti:"Birkaç yıl içinde Türkiye'de fibere erişimi olmayan hane kalmayacak"Ümit Önal konuşmasında fiber erişimi meselesine hususi ehemmiyet vererek, "Birkaç yıl içinde Türkiye'de fibere erişimi olmayan hane kalmayacak. Bugün Türkiye'de yıl sonu ortalama hız beklentisi 70 megabite dayanmış olacak" dedi. Önal, şöyle devam etti: "2024 yılının ilk yarısı itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 449 bin kilometreye yükselirken, fiber hane kapsamamız 32,4 milyona ulaştı. Mobilde faturalı abone artışımız rekorlarla devam ediyor. Hayatımıza artık yeni bir kavram giriyor ve Fiber Mobilite çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağının öncüsü oluyoruz" cümlelerini dile getirdi.
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türk telekom, ümit önal, internet, fiber, fatura, ucuz
türk telekom, ümit önal, internet, fiber, fatura, ucuz

Türk Telekom CEO'su Önal: Türkiye'de internet tarifeleri ‘sudan ucuz' demek yanlış olmaz

21:51 17.09.2024 (güncellendi: 21:55 17.09.2024)
© AA / Esra BilginTürk Telekom CEO'su Ümit Önal
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
© AA / Esra Bilgin
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Türk Telekom CEO'su Önal yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünerek bir alegori yapılması halinde 'Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz' demenin yanlıl olmayacağını dile getirdi.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, CNBC-e'ye verdiği röportajda şirketin performansına dair değerlendirmelerde bulunarak kaliteli alt yapı vurgusu yaptı.
Önal son günlerde kullanıcıların artan fiyat şikayetlerine de yanıt verdiği röportajda yüksek enflasyona atıf yaptı.
Türkiye'deki internet tarifelerinin sudan ucuz olduğunu vurgulayan Önal, şu cümleleri kaydetti:

Vatandaşlarımız markete her gittiğinde küçük küçük zamlarla karşılaştılar. Ancak bizim sektörümüzde yıllık taahhütler var. Sosyal medyaya yansıyan şekliyle yüzde 200'ü, 300'ü bulan zamlar doğru değil. Ancak yıllık taahhütler kapsamında enflasyon hesabı ile elbette yenileme dönemlerinde tüketiciler zamlarla karşılaşıyor. Biz burada da tüketicileri mağdur etmemeye çalışıyoruz. Fiyatlar Avrupa'nın çok altında. Hatta Irak'ta bile çok daha pahalı tarifeler. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak "Türkiye'de internet tarifeleri sudan ucuz" demek yanlış olmaz.

"Birkaç yıl içinde Türkiye'de fibere erişimi olmayan hane kalmayacak"

Ümit Önal konuşmasında fiber erişimi meselesine hususi ehemmiyet vererek, "Birkaç yıl içinde Türkiye'de fibere erişimi olmayan hane kalmayacak. Bugün Türkiye'de yıl sonu ortalama hız beklentisi 70 megabite dayanmış olacak" dedi. Önal, şöyle devam etti: "2024 yılının ilk yarısı itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 449 bin kilometreye yükselirken, fiber hane kapsamamız 32,4 milyona ulaştı. Mobilde faturalı abone artışımız rekorlarla devam ediyor. Hayatımıza artık yeni bir kavram giriyor ve Fiber Mobilite çağını başlatıyoruz. Fiber alandaki gücümüzü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağının öncüsü oluyoruz" cümlelerini dile getirdi.
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