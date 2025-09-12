Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/tarim-sektorunun-onde-gelen-firmalarindandi-43-yillik-firma-konkordato-ilan-etti-1099314583.html
Tarım sektörünün önde gelen firmalarındandı: 43 yıllık firma konkordato ilan etti
Tarım sektörünün önde gelen firmalarındandı: 43 yıllık firma konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Tarım sektörünün önde gelen firmalarından olan Solakoğlu, konkordato ilan etti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T11:00+0300
2025-09-12T11:00+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
Türkiye'de tarım alanında 43 yıldır faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi iflasın eşiğine geldi. Şirket konkordato ilan etti. Malatya'da 1982 yılında kurulan tarım sektöründe faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirket için geçici mühlet verdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şirketin ve ortaklarının ödemeleri geçici komiserlerin onayına tabi olacak.Tarım ürünleri üretiyorTarım devi Solakoğlu, tarım, endüstri ve bireysel kullanım alanlarında motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle tanınıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/turkiyenin-demir-celik-devleri-arasindaydi-konkordato-ilan-etti-1099104971.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu

Tarım sektörünün önde gelen firmalarındandı: 43 yıllık firma konkordato ilan etti

11:00 12.09.2025
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2025
Abone ol
Tarım sektörünün önde gelen firmalarından olan Solakoğlu, konkordato ilan etti.
Türkiye'de tarım alanında 43 yıldır faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi iflasın eşiğine geldi. Şirket konkordato ilan etti.
Malatya'da 1982 yılında kurulan tarım sektöründe faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirket için geçici mühlet verdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şirketin ve ortaklarının ödemeleri geçici komiserlerin onayına tabi olacak.

Tarım ürünleri üretiyor

Tarım devi Solakoğlu, tarım, endüstri ve bireysel kullanım alanlarında motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle tanınıyordu.
konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
EKONOMİ
Türkiye'nin demir çelik devleri arasındaydı: Konkordato ilan etti
4 Eylül, 15:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала