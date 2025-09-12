https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/tarim-sektorunun-onde-gelen-firmalarindandi-43-yillik-firma-konkordato-ilan-etti-1099314583.html
Tarım sektörünün önde gelen firmalarındandı: 43 yıllık firma konkordato ilan etti
Tarım sektörünün önde gelen firmalarındandı: 43 yıllık firma konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Tarım sektörünün önde gelen firmalarından olan Solakoğlu, konkordato ilan etti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T11:00+0300
2025-09-12T11:00+0300
2025-09-12T11:00+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
Türkiye'de tarım alanında 43 yıldır faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi iflasın eşiğine geldi. Şirket konkordato ilan etti. Malatya'da 1982 yılında kurulan tarım sektöründe faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirket için geçici mühlet verdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şirketin ve ortaklarının ödemeleri geçici komiserlerin onayına tabi olacak.Tarım ürünleri üretiyorTarım devi Solakoğlu, tarım, endüstri ve bireysel kullanım alanlarında motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle tanınıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/turkiyenin-demir-celik-devleri-arasindaydi-konkordato-ilan-etti-1099104971.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
Tarım sektörünün önde gelen firmalarındandı: 43 yıllık firma konkordato ilan etti
Tarım sektörünün önde gelen firmalarından olan Solakoğlu, konkordato ilan etti.
Türkiye'de tarım alanında 43 yıldır faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi iflasın eşiğine geldi. Şirket konkordato ilan etti.
Malatya'da 1982 yılında kurulan tarım sektöründe faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirket için geçici mühlet verdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şirketin ve ortaklarının ödemeleri geçici komiserlerin onayına tabi olacak.
Tarım devi Solakoğlu, tarım, endüstri ve bireysel kullanım alanlarında motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle tanınıyordu.