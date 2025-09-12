https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/tarim-sektorunun-onde-gelen-firmalarindandi-43-yillik-firma-konkordato-ilan-etti-1099314583.html

Tarım sektörünün önde gelen firmalarındandı: 43 yıllık firma konkordato ilan etti

Tarım sektörünün önde gelen firmalarından olan Solakoğlu, konkordato ilan etti. 12.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'de tarım alanında 43 yıldır faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi iflasın eşiğine geldi. Şirket konkordato ilan etti. Malatya'da 1982 yılında kurulan tarım sektöründe faaliyet gösteren Solakoğlu şirketi mahkemeye başvurarak konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirket için geçici mühlet verdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, şirketin ve ortaklarının ödemeleri geçici komiserlerin onayına tabi olacak.Tarım ürünleri üretiyorTarım devi Solakoğlu, tarım, endüstri ve bireysel kullanım alanlarında motor, motopomp ve çapa makineleri gibi güç ürünleri üretimiyle tanınıyordu.

