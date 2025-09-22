https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/150-liralik-yaga-450-lira-diyen-market-sahibine-17-milyon-lira-ceza-yolda-1099560341.html

150 liralık yağa 450 lira diyen market sahibine 17 milyon lira ceza yolda

Sosyal medyada yayılan videoda 150 TL’lik ayçiçek yağını 450 TL’ye sattığını iddia eden market sahibi hakkında 17 milyon liraya kadar para cezası gündeme... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

20 Eylül’de sosyal medyada yayılan görüntülerde bir market çalışanı, 150 liralık ayçiçek yağının 450 liraya satıldığını öne sürdü. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, hem videonun çekildiği marketi hem de ürünün üreticisini araştırdı.Yağın üreticisi yaptığı açıklamada, “İlgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını” vurguladı.Market sahibi: 'Mizah amaçlı yaptım'Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı. Gürcan, videoyu çeken kişinin Abdullah G. olduğunu, görüntülerin ise Hatay’da “T. Market”te çekildiğini açıkladı.Market sahibi ise ifadesinde şu sözleri kullandı:“Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351.25 TL’dir. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an stok durumum 55 adet olarak gözükmektedir.”17 milyon liraya kadar ceza i̇htimaliBakan Yardımcısı Gürcan, konunun Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edileceğini belirterek şunları söyledi:“Eylemin stokçuluk ve piyasa dengesini bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, ilgili şahıs hakkında 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.”Videoyu paylaşan hesaplara da ceza yoldaGürcan ayrıca, videoyu araştırmadan paylaşan sosyal medya hesapları hakkında da inceleme başlatıldığını duyurdu. Buna göre, bu hesaplara 850 bin TL ile 8,5 milyon TL arasında para cezası uygulanabilecek. Bakanlık, 4 sosyal medya hesabı hakkında ayrıca suç duyurusunda bulundu.Bakan Yardımcısı Gürcan, yanlış algı oluşturmaya çalışan girişimlere karşı sert tedbirler alınacağını vurgulayarak şunları söyledi:“Bakanlığımız, toplumda yanlış algı oluşturmayı ve vatandaşlarımızı yanıltmayı amaçlayan her türlü girişime karşı kararlılıkla hareket etmeye devam edecek; piyasa düzeninin korunması, tüketicilerimizin haklarının gözetilmesi ve kamu yararının teminat altına alınması için tüm imkânlarını seferber edecektir.”

