https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/sara-sdg-ile-anlasmanin-uygulanmasinda-sikintilar-var-1099579276.html

Şara: SDG ile anlaşmanın uygulanmasında sıkıntılar var

Şara: SDG ile anlaşmanın uygulanmasında sıkıntılar var

Sputnik Türkiye

Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York'ta CIA eski Direktörü Petraeus'un sorularını yanıtlarken İsrail ile müzakerelerde ‘ileri aşamaya... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T19:55+0300

2025-09-22T19:55+0300

2025-09-22T19:55+0300

dünya

ahmed hüseyin el-şara

sdg

cia

suriye

i̇srail

abd

haberler

david petraeus

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099579109_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_19d37d05e4dbe9a1f3ec607286a6f6a2.jpg

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Suriye'nin son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığını söyleyen Şara, "Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasının ardından ABD Kongresi'nin de bu yaptırımları tamamen kaldırması gerektiği çağrısında bulundu.‘Anlaşmada bazı sıkıntılar yaşanıyor’Suriye'nin dış politikasını 'tüm ülkelerle sakin ilişkiler kurmak ve hiç kimse için tehdit kaynağı olmamak' şeklinde niteleyen Şara, SDG'nin başındaki Mazlum Abdi ile yaptığı ilk görüşmeye de değindi.Şara, bu görüşmede Kürtlerin haklarının güvence altında olduğunu ve 'tek damla kan dökülmesine gerek olmadığını' teyit ettiklerini ifade ederken, 'ülkenin tüm halklarının barış içinde bir arada yaşamasını amaçladıklarını' söyledi.Mart ayında 'SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşandığını ve ağırdan alındığını' söyleyen Şara, bazılarının ‘adem-i merkeziyetçilik adı altında bölünmeyi istediğini’ söyledi.‘İsrail ile müzakerelerde ileri aşamadayız’Şara, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin de "İsrail, Şam'a girişimizden bu yana Suriye'ye 1000'in üzerinde hava saldırısı ve 1400'den fazla kara ihlali gerçekleştirdi" dedi.Şara, İsrail ile müzakereleri sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Eğer sükunet hakim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan'ı tartışmaya açabileceğiz" ifadelerini kullandı.Şara, "İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor ve ileri aşamalara gelmiş durumdayız" diyerek, bu sürecin dikkatle takip edildiğini ve müzakerelerin güvenlik açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/netanyahu-sadece-gazzede-degil-tum-savas-hedeflerimizi-gerceklestirmekte-kararliyiz-1099574988.html

suriye

i̇srail

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmed hüseyin el-şara, sdg, cia, suriye, i̇srail, abd, haberler, david petraeus, donald trump, mazlum abdi, new york, abd kongresi, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi