Şara: SDG ile anlaşmanın uygulanmasında sıkıntılar var
Şara: SDG ile anlaşmanın uygulanmasında sıkıntılar var
Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York'ta CIA eski Direktörü Petraeus'un sorularını yanıtlarken İsrail ile müzakerelerde ‘ileri aşamaya... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Suriye Geçici Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York'ta CIA eski Direktörü Petraeus'un sorularını yanıtlarken İsrail ile müzakerelerde ‘ileri aşamaya geçildiğini’ söylerken, ‘SDG ile anlaşmanın uygulanmasında sıkıntılar olduğunu kaydetti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Şara, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski Direktörü General David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Suriye'nin son 60 yıl boyunca birçok istikrarsızlıkla karşı karşıya kaldığını söyleyen Şara, "Suriye'nin yeniden hayata kavuşması için yeni bir şansa ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.
Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımları kaldırmasının ardından ABD Kongresi'nin de bu yaptırımları tamamen kaldırması gerektiği çağrısında bulundu.

‘Anlaşmada bazı sıkıntılar yaşanıyor’

Suriye'nin dış politikasını 'tüm ülkelerle sakin ilişkiler kurmak ve hiç kimse için tehdit kaynağı olmamak' şeklinde niteleyen Şara, SDG'nin başındaki Mazlum Abdi ile yaptığı ilk görüşmeye de değindi.
Şara, bu görüşmede Kürtlerin haklarının güvence altında olduğunu ve 'tek damla kan dökülmesine gerek olmadığını' teyit ettiklerini ifade ederken, 'ülkenin tüm halklarının barış içinde bir arada yaşamasını amaçladıklarını' söyledi.
Mart ayında 'SDG ile yapılan anlaşmanın uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşandığını ve ağırdan alındığını' söyleyen Şara, bazılarının ‘adem-i merkeziyetçilik adı altında bölünmeyi istediğini’ söyledi.

‘İsrail ile müzakerelerde ileri aşamadayız’

Şara, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin de "İsrail, Şam'a girişimizden bu yana Suriye'ye 1000'in üzerinde hava saldırısı ve 1400'den fazla kara ihlali gerçekleştirdi" dedi.
Şara, İsrail ile müzakereleri sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Eğer sükunet hakim olur ve İsrail taahhütlerine bağlı kalırsa, ilişkilerin geleceğini ve işgal altındaki Golan'ı tartışmaya açabileceğiz" ifadelerini kullandı.
Şara, "İsrail ile güvenlik anlaşması konusunda müzakereler sürüyor ve ileri aşamalara gelmiş durumdayız" diyerek, bu sürecin dikkatle takip edildiğini ve müzakerelerin güvenlik açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.
