Netanyahu: Sadece Gazze’de değil, tüm savaş hedeflerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız

IDF Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Savunma Bakanı Katz ile Yahudilerin Roş Aşana bayramını kutlarken konuşan Netanyahu, ‘Önümüzdeki yıl, İsrail’in güvenliği için tarihi bir yıl olabilir’ şeklinde konuştu.

2025-09-22T17:17+0300

2025-09-22T17:17+0300

2025-09-22T17:17+0300

Filistin devletini ardı ardına tanımaların ardından BM Genel Kurulu için ABD’ye gitmeye hazırlanan ve bu ülkelere ‘cevabını ABD dönüşü vereceğini’ söyleyen İsrail Başbakanın Benjamin Netanyahu, İsrail’in askeri liderliğiyle Roş aşana bayramı öncesi bir kutlamada konuştu.Netanyahu, IDF Genelkurmay Forumu’nda IDF Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Israel Katz ile görüşürken şunları söyledi:‘Sadece Gazze’de değil'Netanyahu, konuşmasına şöyle devam etti:Netanyahu, foruma şöyle seslendi:

