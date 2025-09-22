Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/netanyahu-sadece-gazzede-degil-tum-savas-hedeflerimizi-gerceklestirmekte-kararliyiz-1099574988.html
Netanyahu: Sadece Gazze’de değil, tüm savaş hedeflerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız
Netanyahu: Sadece Gazze’de değil, tüm savaş hedeflerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız
IDF Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Savunma Bakanı Katz ile Yahudilerin Roş Aşana bayramını kutlarken konuşan Netanyahu, ‘Önümüzdeki yıl, İsrail’in güvenliği için tarihi bir yıl olabilir’ şeklinde konuştu.
Filistin devletini ardı ardına tanımaların ardından BM Genel Kurulu için ABD’ye gitmeye hazırlanan ve bu ülkelere ‘cevabını ABD dönüşü vereceğini’ söyleyen İsrail Başbakanın Benjamin Netanyahu, İsrail’in askeri liderliğiyle Roş aşana bayramı öncesi bir kutlamada konuştu.Netanyahu, IDF Genelkurmay Forumu’nda IDF Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Israel Katz ile görüşürken şunları söyledi:‘Sadece Gazze’de değil'Netanyahu, konuşmasına şöyle devam etti:Netanyahu, foruma şöyle seslendi:
Netanyahu: Sadece Gazze’de değil, tüm savaş hedeflerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız

IDF Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Savunma Bakanı Katz ile Yahudilerin Roş Aşana bayramını kutlamak için poz veren Netanyahu, ‘Önümüzdeki yıl, İsrail’in güvenliği için tarihi bir yıl olabilir’ şeklinde konuştu.
Filistin devletini ardı ardına tanımaların ardından BM Genel Kurulu için ABD’ye gitmeye hazırlanan ve bu ülkelere ‘cevabını ABD dönüşü vereceğini’ söyleyen İsrail Başbakanın Benjamin Netanyahu, İsrail’in askeri liderliğiyle Roş aşana bayramı öncesi bir kutlamada konuştu.
Netanyahu, IDF Genelkurmay Forumu’nda IDF Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir ve Savunma Bakanı Israel Katz ile görüşürken şunları söyledi:

Düşmanlarımız karşısında üstünlük sağladığımız bir mücadele içindeyiz ve İran eksenini yok etmeliyiz, bu güce sahibiz. Önümüzdeki yıl, İsrail’in güvenliği için tarihi bir yıl olabilir.

‘Sadece Gazze’de değil'

Netanyahu, konuşmasına şöyle devam etti:

Tüm savaş hedeflerimizi gerçekleştirmeye kararlıyız. Sadece Gazze’de değil, sadece Hamas’ı tamamen ortadan kaldırmak, rehinelerimizi kurtarmak ve Gazze’nin İsrail için artık tehdit oluşturmamasını sağlamak değil, diğer cephelerde de güvenlik, zafer ve aynı zamanda barış için fırsatlar yaratacağız.

Netanyahu, foruma şöyle seslendi:

Bu, iki temel niteliği gerektirir: zorlu anlarda birlik ve her zaman kararlılık. Bu nedenle, bu yılın güvenlik, zafer ve birlik yılı olmasını diliyorum.

Bu hafta Filistin devletini hangi ülkeler tanıyacak?
