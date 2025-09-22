https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/prof-dr-osman-bektastan-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-fayin-parametreleri-de-bilinmiyor-1099561507.html

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Fayın parametreleri de bilinmiyor'

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 09.03’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9.24 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Jeoloji... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.03’te Konya’nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kulu olan sarsıntının 9.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.Prof. Dr. Osman Bektaş’tan uyarı: 'Deprem parametreleri bilinmiyor'Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Konya depremiyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş, depremin Bala–Tuzgölü Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirtti.Bektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bala- Tuzgölü Fay Zonu üzerinde gelişti. Levha içi fayın hızı çok küçük olduğundan deprem peryodu tahmin edilemiyor. Deprem parametreleri de bilinmeyen fayın 6-7 büyüklüğünde deprem üretmesi olası. Zaman?"Bektaş, söz konusu fay hattının levha içi fay özelliği taşıdığı için depremin periyodunun öngörülemediğini vurguladı.

