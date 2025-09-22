Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/prof-dr-osman-bektastan-7-buyuklugunde-deprem-uyarisi-fayin-parametreleri-de-bilinmiyor-1099561507.html
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Fayın parametreleri de bilinmiyor'
Prof. Dr. Osman Bektaş’tan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Fayın parametreleri de bilinmiyor'
Sputnik Türkiye
Konya’nın Kulu ilçesinde saat 09.03’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9.24 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Jeoloji... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T10:10+0300
2025-09-22T10:10+0300
türki̇ye
deprem
osman bektaş
afad
konya
fay
fay hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099561616_0:200:2836:1795_1920x0_80_0_0_05fc5131502e8289f7419c99d5fd0b6c.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.03’te Konya’nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kulu olan sarsıntının 9.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.Prof. Dr. Osman Bektaş’tan uyarı: 'Deprem parametreleri bilinmiyor'Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Konya depremiyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş, depremin Bala–Tuzgölü Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirtti.Bektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bala- Tuzgölü Fay Zonu üzerinde gelişti. Levha içi fayın hızı çok küçük olduğundan deprem peryodu tahmin edilemiyor. Deprem parametreleri de bilinmeyen fayın 6-7 büyüklüğünde deprem üretmesi olası. Zaman?"Bektaş, söz konusu fay hattının levha içi fay özelliği taşıdığı için depremin periyodunun öngörülemediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/pes-pese-depremlerin-ardindan-evim-fay-hatti-uzerinde-mi-sorusu-gundemde-konya-ve-balikesirde-fay-1099561142.html
türki̇ye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099561616_87:0:2747:1995_1920x0_80_0_0_ba7288f1fdff7e377a113f51d34ae5ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, osman bektaş, afad, konya, fay, fay hattı
deprem, osman bektaş, afad, konya, fay, fay hattı

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı: 'Fayın parametreleri de bilinmiyor'

10:10 22.09.2025
© AAProf. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
© AA
Abone ol
Konya’nın Kulu ilçesinde saat 09.03’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9.24 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem parametleri bilinmeyen fay hattının 6-7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğuna dikkat çekerek kritik uyarılarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.03’te Konya’nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kulu olan sarsıntının 9.24 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Prof. Dr. Osman Bektaş’tan uyarı: 'Deprem parametreleri bilinmiyor'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Konya depremiyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bektaş, depremin Bala–Tuzgölü Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirtti.
Bektaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bala- Tuzgölü Fay Zonu üzerinde gelişti. Levha içi fayın hızı çok küçük olduğundan deprem peryodu tahmin edilemiyor. Deprem parametreleri de bilinmeyen fayın 6-7 büyüklüğünde deprem üretmesi olası. Zaman?"
Bektaş, söz konusu fay hattının levha içi fay özelliği taşıdığı için depremin periyodunun öngörülemediğini vurguladı.
Balıkesir fay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
TÜRKİYE
Peş peşe depremlerin ardından 'Evim fay hattı üzerinde mi' sorusu gündemde: Konya ve Balıkesir’de fay hattı var mı?
09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала