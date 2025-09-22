https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/pes-pese-depremlerin-ardindan-evim-fay-hatti-uzerinde-mi-sorusu-gundemde-konya-ve-balikesirde-fay-1099561142.html

Peş peşe depremlerin ardından 'Evim fay hattı üzerinde mi' sorusu gündemde: Konya ve Balıkesir'de fay hattı var mı?

Peş peşe depremlerin ardından 'Evim fay hattı üzerinde mi' sorusu gündemde: Konya ve Balıkesir’de fay hattı var mı?

22.09.2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.03’te Konya’nın Kulu ilçesinde merkez üssü 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 9.4 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.Balıkesir Sındırgı da sallandıGece yarısı ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.05’te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, İzmir, Bursa, Yalova ve Çanakkale’den de hissedildi.'Evim fay hattı üzerinde mi?'Türkiye’nin deprem gerçeği bir kez daha gündeme geldi. Sarsıntıların ardından vatandaşlar, “Evim fay hattı üzerinde mi?” sorusuna yanıt arıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 2025 yılı için güncel diri fay haritasını paylaştı.Türkiye’de 485 diri fay, 45 il risk altındaMTA verilerine göre Türkiye genelinde 485 diri fay bulunuyor. Bu faylar, 45 il ve 110 ilçede doğrudan deprem riski oluşturuyor. Fayların geçtiği bölgeler yalnızca fay hattı üzerinde değil, zayıf zeminli alanlarda da hasar riskini artırıyor.Balıkesir’deki fay hatlarıBalıkesir ve çevresinde tespit edilen önemli diri fay hatları arasında Edremit Fay Zonu, Yenice–Gönen Fayı, Havran–Balya Fay Zonu, Balıkesir Fayı, Gökçeyazı Segmenti, Kepsut Segmenti, Manyas Fay Zonu, Sındırgı Segmenti, Susurluk Fayı öne çıkıyor. Özellikle Havran, Kepsut, Gönen, Manyas, Susurluk ve Simav çevresi aktif fay hatlarından doğrudan etkileniyor.Konya’da fat hattı var mı?Konya için en önemli hat Konya Fay Zonu. Ayrıca Doğanhisar, Akşehir, Ilgın ve Yunak ilçeleri ile çevresindeki 26’dan fazla mahalle doğrudan fay zonu üzerinde bulunuyor. Divanlar Fayı ve Altınekin Fayları da bölgede etkin rol oynuyor.Diri fay nedir?Diri fay, tarihsel dönemde deprem üretmiş faylara verilen isim. Yer kabuğunda kayma yüzeyleri olarak görülen bu faylar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de deprem üretme potansiyeline sahip.Fay hattı sorgulama nasıl yapılır?Vatandaşlar, AFAD ve MTA’nın Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması üzerinden yaşadıkları bölgenin deprem riskini öğrenebiliyor. Sorgulama için e-Devlet üzerinden Türkiye Deprem Tehlike Haritası adresine giriş yapılması gerekiyor.

