Konya'da deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı

AFAD'ın açıklamasına göre Konya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Kulu. 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Konya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem mi oldu?Merkez üssü Kulu olan sarsıntı saat 09.03'te meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığına dair açıklama yapılmadı.

