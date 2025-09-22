https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/konyada-deprem-afad-acikladi-1099559993.html
Konya'da deprem: AFAD büyüklüğünü ve merkez üssünü açıkladı
AFAD'ın açıklamasına göre Konya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü Kulu.
Konya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem mi oldu?Merkez üssü Kulu olan sarsıntı saat 09.03'te meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığına dair açıklama yapılmadı.
09:14 22.09.2025 (güncellendi: 10:08 22.09.2025)
Konya'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Merkez üssü Kulu olan sarsıntı saat 09.03'te meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığına dair açıklama yapılmadı.