Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Naci Görür'den Balıkesir uyarısı: 'Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çekti'
Naci Görür'den Balıkesir uyarısı: 'Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çekti'
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir depremini yorumladı. Görür, "Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler" dedi ve bölgenin... 22.09.2025
Balıkesir dün gece 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedilirken, kentliler sokağa döküldü. Balıkesir'de deprem: Naci Görür yorumladıProf. Dr. Naci Görür Sındırgı'daki depremlerin oluştuğu bölgeye dikkat çekti ve şunları söyledi:Graben ve horst nedir?Jeolojide horst ve graben, dönüşümlü olarak yükselen ve alçalan fay bloklarından oluşan topografyayı ifade eder. Bu özellikler, kabuk genişlemesinin neden olduğu normal faylanma ve riftleşme ile oluşur.10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyorBalıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından sarsıntılar bitmedi. Kentte son olarak dün gece 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09:44 22.09.2025 (güncellendi: 09:55 22.09.2025)
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir depremini yorumladı. Görür, "Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler" dedi ve bölgenin sismik durumunu açıkladı.
Balıkesir dün gece 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedilirken, kentliler sokağa döküldü.

Balıkesir'de deprem: Naci Görür yorumladı

Prof. Dr. Naci Görür Sındırgı'daki depremlerin oluştuğu bölgeye dikkat çekti ve şunları söyledi:
Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli

Graben ve horst nedir?

Jeolojide horst ve graben, dönüşümlü olarak yükselen ve alçalan fay bloklarından oluşan topografyayı ifade eder. Bu özellikler, kabuk genişlemesinin neden olduğu normal faylanma ve riftleşme ile oluşur.
SON DEPREMLER
Gece 4.9 ile sallanmıştı: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
07:11

10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyor

Balıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından sarsıntılar bitmedi. Kentte son olarak dün gece 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
