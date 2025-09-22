https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/naci-gorurden-balikesir-uyarisi-baslangicta-normaldi-ama-asiri-sayida-olunca-dikkat-cekti-1099559949.html

Naci Görür'den Balıkesir uyarısı: 'Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çekti'

Naci Görür'den Balıkesir uyarısı: 'Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çekti'

Sputnik Türkiye

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir depremini yorumladı. Görür, "Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler" dedi ve bölgenin... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T09:44+0300

2025-09-22T09:44+0300

2025-09-22T09:55+0300

son depremler

naci görür

deprem

balıkesir

son dakika

son depremler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_0:40:1030:619_1920x0_80_0_0_6f91135cdef212f45b71d4ea91d139b9.jpg

Balıkesir dün gece 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedilirken, kentliler sokağa döküldü. Balıkesir'de deprem: Naci Görür yorumladıProf. Dr. Naci Görür Sındırgı'daki depremlerin oluştuğu bölgeye dikkat çekti ve şunları söyledi:Graben ve horst nedir?Jeolojide horst ve graben, dönüşümlü olarak yükselen ve alçalan fay bloklarından oluşan topografyayı ifade eder. Bu özellikler, kabuk genişlemesinin neden olduğu normal faylanma ve riftleşme ile oluşur.10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyorBalıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından sarsıntılar bitmedi. Kentte son olarak dün gece 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/gece-49-ile-sallanmisti-balikesirde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1099557815.html

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görür, naci görür deprem, balıkesir depremi, son depremler