https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/naci-gorurden-balikesir-uyarisi-baslangicta-normaldi-ama-asiri-sayida-olunca-dikkat-cekti-1099559949.html
Naci Görür'den Balıkesir uyarısı: 'Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çekti'
Naci Görür'den Balıkesir uyarısı: 'Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çekti'
Sputnik Türkiye
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir depremini yorumladı. Görür, "Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler" dedi ve bölgenin... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T09:44+0300
2025-09-22T09:44+0300
2025-09-22T09:55+0300
son depremler
naci görür
deprem
balıkesir
son dakika
son depremler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_0:40:1030:619_1920x0_80_0_0_6f91135cdef212f45b71d4ea91d139b9.jpg
Balıkesir dün gece 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedilirken, kentliler sokağa döküldü. Balıkesir'de deprem: Naci Görür yorumladıProf. Dr. Naci Görür Sındırgı'daki depremlerin oluştuğu bölgeye dikkat çekti ve şunları söyledi:Graben ve horst nedir?Jeolojide horst ve graben, dönüşümlü olarak yükselen ve alçalan fay bloklarından oluşan topografyayı ifade eder. Bu özellikler, kabuk genişlemesinin neden olduğu normal faylanma ve riftleşme ile oluşur.10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyorBalıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından sarsıntılar bitmedi. Kentte son olarak dün gece 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/gece-49-ile-sallanmisti-balikesirde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1099557815.html
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_77:0:954:658_1920x0_80_0_0_90e158b2ba35d771a02692078c0caecf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
naci görür, naci görür deprem, balıkesir depremi, son depremler
naci görür, naci görür deprem, balıkesir depremi, son depremler
Naci Görür'den Balıkesir uyarısı: 'Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çekti'
09:44 22.09.2025 (güncellendi: 09:55 22.09.2025)
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Balıkesir depremini yorumladı. Görür, "Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler" dedi ve bölgenin sismik durumunu açıkladı.
Balıkesir dün gece 4.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem çevre illerden de hissedilirken, kentliler sokağa döküldü.
Balıkesir'de deprem: Naci Görür yorumladı
Prof. Dr. Naci Görür Sındırgı'daki depremlerin oluştuğu bölgeye dikkat çekti
ve şunları söyledi:
Sındırgı çevresinde depremler oluyor. Başlangıçta normaldi ama aşırı sayıda olunca dikkat çektiler. Depremlerin çoğu Gediz Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Burası çok sayıda KD-SB grabenlerle kesilmiş. Bunlarda üretebilirler. Deprem için fayları ve düzlemlerini vermek önemli
Jeolojide horst ve graben, dönüşümlü olarak yükselen ve alçalan fay bloklarından oluşan topografyayı ifade eder. Bu özellikler, kabuk genişlemesinin neden olduğu normal faylanma ve riftleşme ile oluşur.
10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyor
Balıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından sarsıntılar bitmedi. Kentte son olarak dün gece 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.