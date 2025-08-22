https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/10-agustostaki-buyuk-depremden-beri-sallaniyor-balikesirde-43luk-deprem-1098772037.html

10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyor: Balıkesir'de 4.3'lük deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T15:32+0300

2025-08-22T15:32+0300

2025-08-22T15:40+0300

Balıkesir'de 4.3'lük bir deprem meydana geldi. Saat 15.21'deki deprem yine Sındırgı ilçesinde oldu.Balıkesir beşik gibiBalıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından deprem fırtınası yaşıyor. Bölgede sismik hareketlilik sürüyor.10 Ağustos'tan bu yana kentte 4 bine yakın artçı meydana geldi.Balıkesir'de son depremler3'ün üzerinde birçok sarsıntı yaşayan kentin Sındırgı ilçesinde son olarak 20 Ağustos saat 01.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

