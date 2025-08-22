https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/10-agustostaki-buyuk-depremden-beri-sallaniyor-balikesirde-43luk-deprem-1098772037.html
10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyor: Balıkesir'de 4.3'lük deprem
10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyor: Balıkesir'de 4.3'lük deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'de 4.3'lük bir deprem meydana geldi. Saat 15.21'deki deprem yine Sındırgı ilçesinde oldu.Balıkesir beşik gibiBalıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından deprem fırtınası yaşıyor. Bölgede sismik hareketlilik sürüyor.10 Ağustos'tan bu yana kentte 4 bine yakın artçı meydana geldi.Balıkesir'de son depremler3'ün üzerinde birçok sarsıntı yaşayan kentin Sındırgı ilçesinde son olarak 20 Ağustos saat 01.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
15:32 22.08.2025 (güncellendi: 15:40 22.08.2025)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'de 4.3'lük bir deprem meydana geldi. Saat 15.21'deki deprem yine Sındırgı ilçesinde oldu.
Balıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından deprem fırtınası yaşıyor. Bölgede sismik hareketlilik sürüyor.
10 Ağustos'tan bu yana kentte 4 bine yakın artçı meydana geldi.
Balıkesir'de son depremler
3'ün üzerinde birçok sarsıntı yaşayan kentin Sındırgı ilçesinde son olarak 20 Ağustos saat 01.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti
