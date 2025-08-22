Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyor: Balıkesir'de 4.3'lük deprem
10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyor: Balıkesir'de 4.3'lük deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'de 4.3'lük bir deprem meydana geldi. Saat 15.21'deki deprem yine Sındırgı ilçesinde oldu.Balıkesir beşik gibiBalıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından deprem fırtınası yaşıyor. Bölgede sismik hareketlilik sürüyor.10 Ağustos'tan bu yana kentte 4 bine yakın artçı meydana geldi.Balıkesir'de son depremler3'ün üzerinde birçok sarsıntı yaşayan kentin Sındırgı ilçesinde son olarak 20 Ağustos saat 01.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
balıkesir, deprem, son dakika
balıkesir, deprem, son dakika

10 Ağustos'taki büyük depremden beri sallanıyor: Balıkesir'de 4.3'lük deprem

15:32 22.08.2025 (güncellendi: 15:40 22.08.2025)
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2025
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'de 4.3'lük bir deprem meydana geldi. Saat 15.21'deki deprem yine Sındırgı ilçesinde oldu.

Balıkesir beşik gibi

Balıkesir 10 Ağustos 2025'teki 6.1 büyüklüğünde depremin ardından deprem fırtınası yaşıyor. Bölgede sismik hareketlilik sürüyor.
10 Ağustos'tan bu yana kentte 4 bine yakın artçı meydana geldi.
SON DEPREMLER
Balıkesir'de 4 bine yakın artçı oldu: Deprem fırtınası dinecek mi? Artçılar ne zaman biter?
20 Ağustos, 12:33

Balıkesir'de son depremler

3'ün üzerinde birçok sarsıntı yaşayan kentin Sındırgı ilçesinde son olarak 20 Ağustos saat 01.10'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
