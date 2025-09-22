https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/gece-49-ile-sallanmisti-balikesirde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1099557815.html

Gece 4.9 ile sallanmıştı: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntı meydana geldi. Gece 00.05'te 4.9 ile sallanan Sındırgı sabahın ilk saatlerinde 3.7 ile sallandı. 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Balıkesir'de deprem oldu.Deprem mi oldu?AFAD'a göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın ilk saatlerinde, 065.9'da 3.7'lik bir deprem meydana geldi.

