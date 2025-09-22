Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Gece 4.9 ile sallanmıştı: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntı meydana geldi. Gece 00.05'te 4.9 ile sallanan Sındırgı sabahın ilk saatlerinde 3.7 ile sallandı. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T07:11+0300
2025-09-22T07:13+0300
son depremler
deprem
son dakika
balıkesir
Balıkesir'de deprem oldu.Deprem mi oldu?AFAD'a göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın ilk saatlerinde, 065.9'da 3.7'lik bir deprem meydana geldi.
balıkesir
tr_TR
07:11 22.09.2025 (güncellendi: 07:13 22.09.2025)
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntı meydana geldi. Gece 00.05'te 4.9 ile sallanan Sındırgı sabahın ilk saatlerinde 3.7 ile sallandı.
AFAD'a göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın ilk saatlerinde, 065.9'da 3.7'lik bir deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER
