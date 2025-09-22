https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/gece-49-ile-sallanmisti-balikesirde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1099557815.html
Gece 4.9 ile sallanmıştı: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntı meydana geldi. Gece 00.05'te 4.9 ile sallanan Sındırgı sabahın ilk saatlerinde 3.7 ile sallandı. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Balıkesir'de deprem oldu.Deprem mi oldu?AFAD'a göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın ilk saatlerinde, 065.9'da 3.7'lik bir deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ege-denizinde-deprem-afad-buyuklugunu-acikladi-1099557103.html
07:11 22.09.2025 (güncellendi: 07:13 22.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sarsıntı meydana geldi. Gece 00.05'te 4.9 ile sallanan Sındırgı sabahın ilk saatlerinde 3.7 ile sallandı.
Balıkesir'de deprem oldu.
AFAD'a göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın ilk saatlerinde, 065.9'da 3.7'lik bir deprem meydana geldi.