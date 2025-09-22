https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/kira-fiyatlarinin-haritasi-cikarildi-en-pahali-ve-en-ucuz-sehirler-hangisi-1099575200.html

Kira fiyatlarının haritası çıkarıldı: En pahalı ve en ucuz şehirler hangisi?

Kira fiyatlarının haritası çıkarıldı: En pahalı ve en ucuz şehirler hangisi?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de üniversitelerin açılmasıyla birlikte öğrenciler için barınma arayışı yeniden gündeme geldi. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, öğrenci...

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa, Türkiye'deki en ucuz ve en pahalı şehirleri belirledi.Rapor, özellikle büyük şehirlerde kira bedellerinin öğrenciler için ciddi bir yük haline geldiğini ortaya koydu. İstanbul, 32 bin 932 lirayla zirvede yer alırken; Ankara (28 bin 588 TL) ve İzmir (27 bin 978 TL) onu takip etti. Antalya’da kira ortalaması 24 bin 346 TL, Kocaeli’nde ise 23 bin 485 TL olarak ölçüldü.Öte yandan, bazı şehirler öğrenciler için daha ulaşılabilir koşullar sundu. Listenin en ucuzu 13 bin 552 lirayla Kütahya olurken; Kayseri (16 bin 659 TL) ve Eskişehir (17 bin 420 TL) de nispeten makul seçenekler arasında yer aldı. Özellikle Eskişehir, yalnızca yüzde 14’lük yıllık artış oranıyla dikkat çekti.Kira artış oranları şehirden şehre değişiyor. Samsun’da yüzde 41'le rekor seviyede artış gözlenirken, Van’da oran yüzde 37 oldu. Buna karşılık, Eskişehir’de sınırlı artış yaşanması öğrenciler için avantaj sağladı.

