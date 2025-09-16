https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/kira-getirisi-en-yuksek-10-sehir-aciklandi-listenin-birincisi-sasirtti-1099388377.html
Kira getirisi en yüksek 10 şehir açıklandı: Listenin birincisi şaşırttı
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın verilerine göre Türkiye'de en yüksek kira getirisi sağlayan iller açıklandı; listenin zirvesinde başkent Ankara yer... 16.09.2025
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın verilerine göre Türkiye’de en yüksek kira getirisi sağlayan iller açıklandı; listenin zirvesinde başkent Ankara yer alırken, İstanbul ilk 10’a giremedi.
Endeksa verilerine göre, yatırımcısına en yüksek kira getirisi sağlayan 10 şehir belli oldu.
Ankara, ortalama 28 bin 592 TL kira geliri ve yüzde 10.47 getiri oranıyla listenin başında yer aldı. Onu, Şanlıurfa (15 bin 929 TL, yüzde 8.76) ve Tekirdağ (19 bin 846 TL, yüzde 8.71) takip etti.
Listenin devamında Van (16 bin 352 TL, yüzde 8.37), Kahramanmaraş (19 bin 384 TL, yüzde 8.26), Eskişehir (17 bin 451 TL, yüzde 8.9), İzmir (27 bin 660 TL, yüzde 7.96), Sakarya (18 bin 942 TL, yüzde 7.92), Denizli (15 bin 305 TL, yüzde 7.92) ve Hatay (18 bin 13 TL, yüzde 7.91) sıralamaya girmeyi başardı.
İstanbul listede yer almazken, Ankara ve Şanlıurfa'nın öne çıkmasının yatırımcılar için dikkat çekici olduğu belirtildi.