Kira getirisi en yüksek 10 şehir açıklandı: Listenin birincisi şaşırttı

16.09.2025

Endeksa verilerine göre, yatırımcısına en yüksek kira getirisi sağlayan 10 şehir belli oldu.Ankara, ortalama 28 bin 592 TL kira geliri ve yüzde 10.47 getiri oranıyla listenin başında yer aldı. Onu, Şanlıurfa (15 bin 929 TL, yüzde 8.76) ve Tekirdağ (19 bin 846 TL, yüzde 8.71) takip etti.Listenin devamında Van (16 bin 352 TL, yüzde 8.37), Kahramanmaraş (19 bin 384 TL, yüzde 8.26), Eskişehir (17 bin 451 TL, yüzde 8.9), İzmir (27 bin 660 TL, yüzde 7.96), Sakarya (18 bin 942 TL, yüzde 7.92), Denizli (15 bin 305 TL, yüzde 7.92) ve Hatay (18 bin 13 TL, yüzde 7.91) sıralamaya girmeyi başardı.İstanbul listede yer almazken, Ankara ve Şanlıurfa'nın öne çıkmasının yatırımcılar için dikkat çekici olduğu belirtildi.

