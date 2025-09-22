https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/galatasaray-konyasporu-3-1-yendi-aslan-6da-6-yapti-1099581911.html
Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yendi: Aslan 6’da 6 yaptı
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek namağlup serisini 6 maçla sürdürdü. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek 6’da 6 yaptı.Sarı-kırmızılıların gollerini Yunus Akgün (23’), Mauro Icardi (45+1’) ve Lucas Torreira (64’) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Umut Nayir’den (80’) geldi.Bu sonuçla ligde 6’da 6 yapan Galatasaray puanını 18’e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Konyaspor ise 7 puanda kaldı.Ligin 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak, Konyaspor ise sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.
Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek 6’da 6 yaptı.
Sarı-kırmızılıların gollerini Yunus Akgün (23’), Mauro Icardi (45+1’) ve Lucas Torreira (64’) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Umut Nayir’den (80’) geldi.
Bu sonuçla ligde 6’da 6 yapan Galatasaray puanını 18’e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Konyaspor ise 7 puanda kaldı.
Ligin 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak, Konyaspor ise sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.