Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yendi: Aslan 6’da 6 yaptı
Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yendi: Aslan 6’da 6 yaptı
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek namağlup serisini 6 maçla sürdürdü. 22.09.2025, Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek 6’da 6 yaptı.Sarı-kırmızılıların gollerini Yunus Akgün (23’), Mauro Icardi (45+1’) ve Lucas Torreira (64’) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Umut Nayir’den (80’) geldi.Bu sonuçla ligde 6’da 6 yapan Galatasaray puanını 18’e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Konyaspor ise 7 puanda kaldı.Ligin 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak, Konyaspor ise sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.
galatasaray, konyaspor, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
galatasaray, konyaspor, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yendi: Aslan 6’da 6 yaptı

22:08 22.09.2025
© AA / Serhat ÇağdaşGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek namağlup serisini 6 maçla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek 6’da 6 yaptı.
Sarı-kırmızılıların gollerini Yunus Akgün (23’), Mauro Icardi (45+1’) ve Lucas Torreira (64’) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Umut Nayir’den (80’) geldi.
Bu sonuçla ligde 6’da 6 yapan Galatasaray puanını 18’e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Konyaspor ise 7 puanda kaldı.
Ligin 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak, Konyaspor ise sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.
