Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yendi: Aslan 6’da 6 yaptı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Tümosan Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek namağlup serisini 6 maçla sürdürdü. 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek 6’da 6 yaptı.Sarı-kırmızılıların gollerini Yunus Akgün (23’), Mauro Icardi (45+1’) ve Lucas Torreira (64’) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise Umut Nayir’den (80’) geldi.Bu sonuçla ligde 6’da 6 yapan Galatasaray puanını 18’e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Konyaspor ise 7 puanda kaldı.Ligin 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak, Konyaspor ise sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.

