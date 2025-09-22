https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/japonyada-bulunan-fosiller-yeni-bir-balina-turunu-ortaya-cikardi-1099568481.html

Japonya'da bulunan fosiller, yeni bir balina türünü ortaya çıkardı

Japonya'da bulunan fosiller, yeni bir balina türünü ortaya çıkardı

Sputnik Türkiye

Japonya'da 2008’de bulunan fosillerin, daha önce bilinmeyen bir balina türüne ait olduğu açıklandı. Sapporo’daki Toyohira Nehri kıyısında bir vatandaşın... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-22T13:35+0300

2025-09-22T13:35+0300

2025-09-22T13:35+0300

yaşam

japonya

balina

fosil

evrim

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103914/96/1039149667_0:33:1241:731_1920x0_80_0_0_0bfd807bef606834f6385503e19d5033.jpg

Japonya'nın Sapporo kentinde, Toyohira Nehri kıyısında 2008 yılında bulunan kemikler, yıllar süren titiz çalışmaların ardından gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmayı yürüten Sapporo Müzesi ekibi, neredeyse eksiksiz bir iskelet elde ettiklerini ve yapılan incelemelerde bunun tamamen yeni bir türe ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.Araştırmacılar, yeni türe “Megabalaena sapporoensis” adını verdi. Kelime anlamı olarak “Sapporo’nun büyük balinası” ifadesine denk geliyor. Bilim insanlarının aktardığına göre iskelet yaklaşık 13 metre uzunluğunda ve 9 milyon yıl öncesine, yani Geç Miyosen dönemine tarihlendiriliyor.Evrimsel boşluğu dolduruyor Şimdiye kadar balinaların 16 ila 6 milyon yıl öncesine ait fosillerinde ciddi bir boşluk olduğu biliniyordu. Bu yeni keşif, bilim insanlarına göre bu boşluğu doldurarak balina evrimindeki kritik döneme dair ipuçları sunacak. Araştırma ekibinin lideri Yoshihiro Tanaka, bulunan kemiklerin “olağanüstü derecede iyi korunmuş” olduğunu belirterek, bunun fosil kayıtlarındaki eksikleri tamamlayabileceğini vurguladı.Tarihe ışık tutan keşif Söz konusu balina türünün, günümüzde yaşayan akrabalarından daha büyük, fakat uzak atalarından daha küçük olduğu ifade edildi. Özellikle kemik yapısındaki farklılıklar sayesinde bu türün “tamamen yeni” olarak sınıflandırıldığı aktarıldı. Keşfin, yalnızca Japonya için değil, dünya çapında balina evrimini anlamak için de önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/mersinde-4-yil-once-gomulmustu-14-metrelik-balina-topraktan-cikariliyor-1099436328.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, balina, fosil, evrim