https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ballon-dor-odulleri-hangi-kanalda-saat-kacta-1099579781.html
Ballon d’Or Ödülleri hangi kanalda? Saat kaçta?
Ballon d’Or Ödülleri hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d’Or 2025, bu akşam Fransa’nın başkenti Paris’teki Theatre du Chatelet’te düzenlenecek... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-22T20:32+0300
2025-09-22T20:32+0300
2025-09-22T20:32+0300
spor
ballon d'or
ballon d'or ödülleri
ballon d’or
futbol
futbol antrenörü
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103557/58/1035575879_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_25de24299eca58769ab6f08c224a0441.jpg
Ballon d’Or Ödül töreni, bu akşam saat 22.00’de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Fransa’nın başkenti Paris’teki Theatre du Chatelet’te düzenlenecek törende Avrupa futbolunun yıldız isimleri ödüllerine kavuşacak. Geçen yılın kazananı Rodrigo Hernandez Cascante (Rodri), yaşadığı sakatlık nedeniyle bu yıl aday listesinde yer almazken, ödül için favori isimler arasında dengeler değişti.Türkiye’nin genç yeteneği Kenan Yıldız, 21 yaş altı futbolculara verilen Kopa Trophy için açıklanan 10 kişilik aday listesine girdi. Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, Arda Güler’den sonra bu prestijli ödüle aday olan ikinci Türk futbolcu oldu.Ballon d’Or 2025 Adayları kim?Bu yılki Ballon d’Or’da yarışacak 30 futbolcu arasında futbol dünyasının en büyük yıldızları yer aldı. Öne çıkan bazı isimler:Diğer adaylar arasında Pedri, Raphinha, Declan Rice, Florian Wirtz, Lamine Yamal gibi Avrupa futbolunun parlayan genç yıldızları da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ballon-dor-tarihi-belli-oldu-altin-top-odul-toreni-ne-zaman-1096348137.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103557/58/1035575879_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_0ff54e5516b667170c60cbace91591d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ballon d'or, ballon d'or ödülleri, ballon d’or, futbol, futbol antrenörü, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
ballon d'or, ballon d'or ödülleri, ballon d’or, futbol, futbol antrenörü, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Ballon d’Or Ödülleri hangi kanalda? Saat kaçta?
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d’Or 2025, bu akşam Fransa’nın başkenti Paris’teki Theatre du Chatelet’te düzenlenecek törenle sahibini bulacak.
Ballon d’Or Ödül töreni, bu akşam saat 22.00’de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fransa’nın başkenti Paris’teki Theatre du Chatelet’te düzenlenecek törende Avrupa futbolunun yıldız isimleri ödüllerine kavuşacak. Geçen yılın kazananı Rodrigo Hernandez Cascante (Rodri), yaşadığı sakatlık nedeniyle bu yıl aday listesinde yer almazken, ödül için favori isimler arasında dengeler değişti.
Türkiye’nin genç yeteneği Kenan Yıldız, 21 yaş altı futbolculara verilen Kopa Trophy için açıklanan 10 kişilik aday listesine girdi. Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, Arda Güler’den sonra bu prestijli ödüle aday olan ikinci Türk futbolcu oldu.
Ballon d’Or 2025 Adayları kim?
Bu yılki Ballon d’Or’da yarışacak 30 futbolcu arasında futbol dünyasının en büyük yıldızları yer aldı. Öne çıkan bazı isimler:
Gianluigi Donnarumma (Manchester City) Jude Bellingham (Real Madrid) Erling Haaland (Manchester City) Robert Lewandowski (Barcelona) Mohamed Salah (Liverpool) Kylian Mbappe (Real Madrid) Vinicius Jr. (Real Madrid)
Diğer adaylar arasında Pedri, Raphinha, Declan Rice, Florian Wirtz, Lamine Yamal gibi Avrupa futbolunun parlayan genç yıldızları da bulunuyor.