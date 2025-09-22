https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/ballon-dor-odulleri-hangi-kanalda-saat-kacta-1099579781.html

Ballon d’Or Ödülleri hangi kanalda? Saat kaçta?

Ballon d’Or Ödülleri hangi kanalda? Saat kaçta?

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d’Or 2025, bu akşam Fransa’nın başkenti Paris’teki Theatre du Chatelet’te düzenlenecek... 22.09.2025, Sputnik Türkiye

Ballon d’Or Ödül töreni, bu akşam saat 22.00’de Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Fransa’nın başkenti Paris’teki Theatre du Chatelet’te düzenlenecek törende Avrupa futbolunun yıldız isimleri ödüllerine kavuşacak. Geçen yılın kazananı Rodrigo Hernandez Cascante (Rodri), yaşadığı sakatlık nedeniyle bu yıl aday listesinde yer almazken, ödül için favori isimler arasında dengeler değişti.Türkiye’nin genç yeteneği Kenan Yıldız, 21 yaş altı futbolculara verilen Kopa Trophy için açıklanan 10 kişilik aday listesine girdi. Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, Arda Güler’den sonra bu prestijli ödüle aday olan ikinci Türk futbolcu oldu.Ballon d’Or 2025 Adayları kim?Bu yılki Ballon d’Or’da yarışacak 30 futbolcu arasında futbol dünyasının en büyük yıldızları yer aldı. Öne çıkan bazı isimler:Diğer adaylar arasında Pedri, Raphinha, Declan Rice, Florian Wirtz, Lamine Yamal gibi Avrupa futbolunun parlayan genç yıldızları da bulunuyor.

