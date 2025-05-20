https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ballon-dor-tarihi-belli-oldu-altin-top-odul-toreni-ne-zaman-1096348137.html
Ballon d'Or tarihi belli oldu: Altın Top Ödül Töreni ne zaman?
Ballon d'Or tarihi belli oldu: Altın Top Ödül Töreni ne zaman?
Sputnik Türkiye
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'un (Altın Top) 69. töreninin, 22 Eylül Pazartesi günü Paris'teki ünlü Theatre du Chatelet'te... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T00:52+0300
2025-05-20T00:52+0300
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2025 Ballon d'Or töreninin 22 Eylül'de Paris'teki ünlü Theatre du Chatelet'te düzenleneceği belirtildi.Aday listesi Ağustos başında açıklanacak olan ödüllerin en iyi oyuncudan en iyi teknik direktöre kadar futbolun farklı alanlarındaki başarılara verileceği açıklandı. Bu yıl ilk kez kadın futbolcular için üç yeni kategori eklenirken, geçen yılın kazananı Aitana Bonmati'nin kadınlarda favori olarak öne çıkmaya devam ettiği belirtildi.Erkeklerde ise geçen yılın kazananı Manchester City'li Erling Haaland'la, Real Madrid'li Jude Bellingham ve Atletico Madrid'li Julian Alvarez, bu yılın en güçlü Ballon d'Or adayları arasında gösterildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hakan-calhanoglu-altin-top-odulu-aday-listesinde-1087658608.html
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ballon d'or, ballon d'or ödülleri, ballon d’or, altın top ödülü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, kadın futbol takımı, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Ballon d'Or tarihi belli oldu: Altın Top Ödül Töreni ne zaman?
00:52 20.05.2025 (güncellendi: 00:55 20.05.2025)
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or'un (Altın Top) 69. töreninin, 22 Eylül Pazartesi günü Paris'teki ünlü Theatre du Chatelet'te düzenleneceği duyuruldu. Bu yıl ilk kez kadın futbolcular için üç yeni kategori eklenirken, geçen yılın kazananları Aitana Bonmati ve Rodri'nin yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.
2025 Ballon d'Or töreninin 22 Eylül'de Paris'teki ünlü Theatre du Chatelet'te düzenleneceği belirtildi.
Aday listesi Ağustos başında açıklanacak olan ödüllerin en iyi oyuncudan en iyi teknik direktöre kadar futbolun farklı alanlarındaki başarılara verileceği açıklandı. Bu yıl ilk kez kadın futbolcular için üç yeni kategori eklenirken, geçen yılın kazananı Aitana Bonmati'nin kadınlarda favori olarak öne çıkmaya devam ettiği belirtildi.
Erkeklerde ise geçen yılın kazananı Manchester City'li Erling Haaland'la, Real Madrid'li Jude Bellingham ve Atletico Madrid'li Julian Alvarez, bu yılın en güçlü Ballon d'Or adayları arasında gösterildi.