Antalya'da toptancı halinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
16:19 22.09.2025 (güncellendi: 17:45 22.09.2025)
© AA / Talip DemirciAntalya patlama
© AA / Talip Demirci
Antalya’nın Demre ilçesindeki Toptancı Hali’nde depoda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, depolarda ve araçlarda hasar oluştu.
Antalya’nın Demre ilçesi Küçükkum Mahallesi’nde bulunan Toptancı Hali’nde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, patlamanın oksijen tüpü kaynaklı olma ihtimalinin değerlendirildiği belirtildi.
Antalya'da toptancı halinde patlama: Yaralılar var— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 22, 2025
📍 Demre Toptancı Hali’nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı
🔸Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni araştırılıyor pic.twitter.com/eldlslXlLr
1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
2 yaralının durumu ağır
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:
“Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2’sinin hayati tehlikesi bulunuyor.”
Oksijen tüpü kaynaklı olduğu değerlendiriyor
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Olayın ilk incelemesine göre patlamanın oksijen tüpü kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir. Patlama sonucunda iş yerinde bulunan 4 vatandaşımız enkaz altından itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ve konuyla ilgili adli tahkikata başlandığı belirtildi.