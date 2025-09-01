https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/siber-dolandiricilara-mitten-nokta-operasyonu-bin-250-site-erisime-kapatildi-cok-sayida-gozalti-var-1098987141.html

Siber dolandırıcılara MİT'ten nokta operasyonu: Bin 250 site erişime kapatıldı, çok sayıda gözaltı var

Siber dolandırıcılara MİT'ten nokta operasyonu: Bin 250 site erişime kapatıldı, çok sayıda gözaltı var

Sputnik Türkiye

Finansal güvenliği tehdit eden şebekeye yönelik çeteye MİT koordinesinde operasyon düzenlendi. Çete lideri yakalandı, bin 250 site erişime kapatıldı. 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T15:02+0300

2025-09-01T15:02+0300

2025-09-01T15:02+0300

türki̇ye

mi̇t

ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom)

masak

dolandırıcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094082358_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_51590cd8cd528d4cb8d08ddd221017f0.png

MİT koordinesinde siber dolandırıcılara yönelik operasyonda örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Bin 250 site erişime kapatılırken aralarında örgüt liderinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekol TV'nin haberine göre, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda soruşturmaya, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM'un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.Özel olarak yazılım geliştirdikleri ortaya çıktıSoruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü ortaya koydu. Ayrıca özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği; bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlenerek güven duygusu oluşturulduğu ve vatandaşların bu yolla dolandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketlerinin de kayıt altına alındığı belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kapalicarsida-sahte-kulce-altin-dolandiriciligi-kilolarca-altin-aldilar-1098189373.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mi̇t, ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom), masak, dolandırıcılık