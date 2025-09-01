https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/siber-dolandiricilara-mitten-nokta-operasyonu-bin-250-site-erisime-kapatildi-cok-sayida-gozalti-var-1098987141.html
Siber dolandırıcılara MİT'ten nokta operasyonu: Bin 250 site erişime kapatıldı, çok sayıda gözaltı var
Siber dolandırıcılara MİT'ten nokta operasyonu: Bin 250 site erişime kapatıldı, çok sayıda gözaltı var
Sputnik Türkiye
Finansal güvenliği tehdit eden şebekeye yönelik çeteye MİT koordinesinde operasyon düzenlendi. Çete lideri yakalandı, bin 250 site erişime kapatıldı. 01.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-01T15:02+0300
2025-09-01T15:02+0300
2025-09-01T15:02+0300
türki̇ye
mi̇t
ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom)
masak
dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094082358_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_51590cd8cd528d4cb8d08ddd221017f0.png
MİT koordinesinde siber dolandırıcılara yönelik operasyonda örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Bin 250 site erişime kapatılırken aralarında örgüt liderinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ekol TV'nin haberine göre, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda soruşturmaya, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM'un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.Özel olarak yazılım geliştirdikleri ortaya çıktıSoruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü ortaya koydu. Ayrıca özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği; bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlenerek güven duygusu oluşturulduğu ve vatandaşların bu yolla dolandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketlerinin de kayıt altına alındığı belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kapalicarsida-sahte-kulce-altin-dolandiriciligi-kilolarca-altin-aldilar-1098189373.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094082358_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_b89b9d11e9aabb3184d05e1a5ddce6db.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mi̇t, ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom), masak, dolandırıcılık
mi̇t, ulusal siber olaylara müdahale merkezi (usom), masak, dolandırıcılık
Siber dolandırıcılara MİT'ten nokta operasyonu: Bin 250 site erişime kapatıldı, çok sayıda gözaltı var
Finansal güvenliği tehdit eden şebekeye yönelik çeteye MİT koordinesinde operasyon düzenlendi. Çete lideri yakalandı, bin 250 site erişime kapatıldı.
MİT koordinesinde siber dolandırıcılara yönelik operasyonda örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Bin 250 site erişime kapatılırken aralarında örgüt liderinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ekol TV'nin haberine göre, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda vatandaşların finansal güvenliğini tehdit eden organize bir siber dolandırıcılık yapılanması deşifre edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda soruşturmaya, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da dahil edildi. USOM'un sağladığı teknik destekle şebekenin kullandığı altyapı tespit edilirken, MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı.
Özel olarak yazılım geliştirdikleri ortaya çıktı
Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemeler, şebekenin kişisel bilgileri kullanarak dolandırıcılık faaliyeti yürüttüğünü ortaya koydu. Ayrıca özel olarak geliştirilen yazılımlar aracılığıyla e-ticaret platformlarına otomatik sahte ilanlar yüklendiği; bu ilanlar üzerinden mağdurlara sahte dekont ve fatura gibi belgeler düzenlenerek güven duygusu oluşturulduğu ve vatandaşların bu yolla dolandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, lokasyon bilgileri ve çevrimiçi hareketlerinin de kayıt altına alındığı belirlendi.